'Было пох*ру на Украину': Зеленский вспомнил о подписантах Будапештского меморандума

После оккупации Донбасса и Крыма Украина трижды несколько лет отправляла гарантам Будапештского меморандума запрос на консультации, как это прописано в документе. Однако все их проигнорировали.

Видео дня

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому журналисту-подкастеру Лексу Фридману. Он жестко добавил, что подписантам Будапештского меморандума было "пох*ру".

"В этом документе были гарантии безопасности для Украины. Сначала три самых главных подписанта Будапештского меморандума, стратегические друзья и партнеры – США, Россия, Британия. Потом уже присоединились Франция и Китай. Было 5 государств… Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Было написано "заверение"…Сейчас надо бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить их в тюрьму…" – рассказал президент.

Зеленский также напомнил, что в меморандуме в первую очередь прописаны консультации, которые Украина проводит, если нарушена ее территориальная целостность. И все эти страны, подписавшие этот документ, должны быть на консультациях, все должны приехать, должны были встретиться срочно.

"Или кто-то приехал? Нет. Или кто-то ответил на эти письма официальные? Кто-то консультации провел? Нет. Почему? Да пох*ру. Это же понятно на русском? на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности", – добавил президент.

Зеленский также напомнил, что в феврале 2022 года, когда уже началось полномасштабное вторжение России, также были отправлены письма на консультации, и на них "никто не ответил".

"Вопрос простой – можно этому доверять? Нет. Какая бы страна из этих 5 не сидела за столом переговоров, просто бумажке, что "поверьте, мы вас спасем", – сказал Зеленский.

Он также назвал историю с гарантиями безопасности для Украины "поездом с макулатурой", вторым вагоном которого были Минские договоренности.

"Здесь уже США не было. Тогда был Обама, ему было просто неинтересно, что с Украиной и где она находится", – добавил президент.

Кроме того, он обвинил эксканцлера Германии Ангелу Меркель в том, что она "заставила всех не дать Украине приглашение в НАТО" на саммите в Бухаресте в 2008 году. Президент добавил, что тогда даже лидер США Джордж Буш поддерживал такое решение.

Зеленский также рассказал, что уже обсуждал эту тему с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Да, мы говорили с ним о Будапештском меморандуме. И мы еще не закончили этот разговор, мы его продолжим", – резюмировал украинский лидер.

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский планирует встретиться с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом после инаугурации последнего, которая состоится уже 20 января. По словам президента Украины, Трамп уверял, что эта встреча станет одной из первых, которую тот проведет уже в статусе американского руководителя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что Будапештский меморандум, подписанный 30 лет назад, не сработал. Это произошло потому, что страны, которые должны быть гарантами нашей безопасности, не были более жесткими к российскому диктатору Владимиру Путину и не осудили его.

Напомним, что Будапештский меморандум – это международное соглашение о неядерном статусе Украины, под которым помимо представителя Киева свои подписи поставили тогдашние лидеры США, России и Великобритании.

Мы писали о том, что происходило за кулисами Будапештского меморандума – дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, а также постоянный представитель Украины при Европейском Союзе с 2008-го по 2010 год Андрей Веселовский рассказал, что именно подписание документа было лишь формальностью, а также разъяснил статус меморандума.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!