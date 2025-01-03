Зеленский планирует встретиться с Трампом после его инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с вновь избранным президентом США после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. По словам главы государства, Трамп уверял, что эта встреча станет одной из первых, которую он проведет уже в статусе президента.

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Зеленский рассчитывает, что встреча с американским коллегой положит начало совместной с партнерами работе по прекращению горячей стадии российско-украинской войны. Об этом он заявил в первом интервью в 2025 году, которое глава государства вместе с первой леди Еленой Зеленской дали "Єдиним новинам": его транслировали в эфире телемарафона 2 января.

По словам Зеленского, основанием для надежд на близкую встречу с Трампом стало обещание последнего.

"Трамп мне сказал по телефону, когда мы говорили: "Одним из первых визитов я буду ждать именно вас". Он сказал: "Для меня приоритет – закончить войну, и я буду это делать". Поэтому, я думаю, после инаугурации будет у нас встреча", – сказал украинский президент.

Он также выразил надежду на то, что после инаугурации президента США начнется совместная работа государств над шагами, которые должны остановить горячую стадию войны.

"Одним днем война не закончится. Горячая стадия войны действительно может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет силен в своей позиции. И желательно, я так считаю, чтобы эта позиция совпадала и с европейскими коллегами, потому что сегодня мы получаем помощь и от Европы, а с задержками из Соединенных Штатов в прошлом году, скажу откровенно, она была примерно одинакова. Евросоюз и страны Европы, в том числе Британия, наш постоянный партнер", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что еще в ходе избирательной кампании Трамп определил своим главным приоритетом внутренние вопросы США. В то же время во внешней политике особое внимание новая администрация Белого дома будет уделять событиям на Ближнем Востоке и в Украине.

Напомним, ранее Зеленский перечислил составляющие "справедливого мира" для Украины. В первую очередь наше государство, по его словам, нуждается в реальных гарантиях безопасности. Ведь только они помешают российскому диктатору Владимиру Путину снова вернуться на украинскую землю с войной.

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