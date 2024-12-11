'Не хотели быть более жесткими по отношению к Путину': Зеленский объяснил, почему Будапештский меморандум оказался недейственным. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Будапештский меморандум, подписанный 30 лет назад, не сработал. Это произошло потому, что страны, которые должны быть гарантами нашей безопасности, не были более жесткими к российскому диктатору Владимиру Путину и не осудили его.

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Украинское общество очень этим возмущено, так как мы отдали свое оружие, ответив на запрос мира, получив взамен гарантии безопасности, территориальной целостности и суверенитета. Об этом Зеленский сказал в интервью для СBN.

"Я считаю, что Россия нарушила Будапештский меморандум, нарушила и другие договоры, международное право. И считаю, что слабыми оказались лидеры во всем мире, особенно те, кто были гарантами безопасности, гарантами Будапештского меморандума", – отметил он.

"Вот что возмущает: не то, что Россия – убийца, а они убийцы и даже не скрывают этого. А кроме того, что они убийцы, возмущает то, что есть другие государства, серьезные, с такими ценностями, которые разделяем мы в Украине. Но, к сожалению, эти государства не смогли остановить Путина", – добавил глава государства.

Они не хотели быть к диктатору более серьезными, более жесткими и предметными.

"Не поставили убийцу на место, не осудили его, потому что только слов мало, чтобы осудить убийцу. Убийца должен отвечать, потому что он забрал то, что он не давал. Он не давал жизни нашим людям, а забрал их у многих из них" , – сказал Зеленский и резюмировал, что документ, который не работает, это не документ.

Напомним, что Будапештский меморандум – это международное соглашение о неядерном статусе Украины, под которым помимо представителя Киева свои подписи поставили тогдашние лидеры США, России и Великобритании.

Мы писали о том, что происходило за кулисами Будапештского меморандума – дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, а также постоянный представитель Украины при Европейском Союзе с 2008 по 2010 год Андрей Веселовский рассказал, что именно подписание документа было лишь формальностью, а также разъяснил статус меморандума.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский подчеркнул, что то, что Запад, приложив усилия к лишению Украины ядерного статуса, теперь отказывает ей во вступлении в НАТО как гарантии безопасности, несправедливо.

Учитывая это, Киев одним из пунктов своего Плана победы сделал "пакет сдерживания" России, предусматривающий расположение на нашей территории западных неядерных вооружений.

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