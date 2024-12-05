Подписание документа было формальностью: дипломат рассказал, что происходило за кулисами Будапештского меморандума

30 лет назад, 5 декабря 1994 года, был подписан Будапештский меморандум – международное соглашение о неядерном статусе Украины, под которым помимо представителя Киева свои подписи поставили тогдашние лидеры США, России и Великобритании. Однако именно подписание документа в Будапеште было только формальностью.

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Самые важные процессы происходили до этого – украинские дипломаты боролись за самое лучшее возможное изложение слов в этом тексте, чтобы придать большей субъектности Украины и больше обязательств подписантам меморандума. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, а также постоянный представитель Украины при Европейском Союзе с 2008 по 2010 год Андрей Веселовский.

Статус документа

"Но главное, чего не было в этом тексте, чего в нем не могло быть, это статус у самого документа. Американцы с самого начала сказали, что Будапештский меморандум – это политическая декларация, это не юридически обязывающий документ, его не будет ратифицировать американский Сенат, этого не предполагается. Вы с ним можете делать что угодно, это ваши проблемы", – сказал он.

Также немаловажным моментом является то, что в версии на английском языке в документе употребляется слово assurances – для Вашингтона оно означало "заверение". На украинском же он называется "Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия".

"Итак, если бы мы могли добиться юридического статуса и соответственно ратификации Конгрессом США, Палатой общин в Великобритании и соответственно также под Верховным советом Российской Федерации, то помогло ли бы это? Опять же, сомневаюсь", – отметил Веселовский.

В тексте говорится, что в случае агрессии против Украины должны проводиться консультации. Однако когда в них возникла необходимость, Вашингтон и Лондон сказали, что они готовы к их проведению, в то время как в Москве заявили, что никаких консультаций не будет. А в Будапештском меморандуме нет пункта о том, что делать, если консультация не помогла.

"Там нет понятия, что принимая на себя вот такие-то обязательства, наши страны-гаранты будут применять силу в случае угрозы Украины. То есть такого элемента нет. Это элемент есть в пятой статье Договора о Североатлантическом альянсе. Там это есть, там говорится, что государственные-участницы могут взять на себя обязательство принять все средства, силы против агрессора. В нашем документе этого нет", – сказал дипломат.

Однако даже если бы такой пункт в меморандуме и был, это все равно не имело бы значения до тех пор, пока его не верифицируют, а этого ни американцы, ни англичане не собирались делать.

Подписанты-агрессоры?

Украинская сторона задумывалась о том, что кто-то из подписантов Будапештского меморандума, а именно Россия, может оказаться агрессором. Киев говорил об этом, ведь перед этим меморандумом в 1992 году проходили переговоры о разделе Черноморского флота, которые продолжались до 1993 года.

"В Украине дипломаты это знали, но убедить в том, что это может произойти, наших британских и американских коллег было сложно. По двум причинам.

Прежде всего, повторяю, они каждый раз оглядывались на Украину, оценивали ее и говорили: "Все, что вы говорите, может быть и правда, но может быть, что это ваше персональное мнение. Вот мы видим в Российской Федерации демократа Ельцина. Вот Ельцин приехал к нам в США и здесь в 93-м году в Конгрессе сказал, что коммунизм мертв, а мы с вами друзья и братья и всегда будем вместе.

Они это слышали, они ему аплодировали, видели серьезные экономические преобразования, скажем так, создание рыночной экономики, которую делали передовые российские экономисты, Гайдар и его команда. Это они видели, в Украине этого не было. В Украине дальше было болото споров между коммунистами, которые имели большинство, и немногочисленными сторонниками перемен, которые имели меньшинство", – отметил экс-посол.

В нашей же стране сложилась тяжелая ситуация в народном хозяйстве, так что на Западе не были уверены, "будет ли что-то из этой Украины".

Что думали украинцы о разоружении Украины

Значительная часть украинской военной верхушки была недовольна, они сомневались в том, что это оружие будет целесообразно отдать. Следует учитывать, что часть вооружения, в том числе самолеты, была уничтожена, а остальные отдавали России.

Малочисленные в то время дипломаты, а также сознательная, прогрессивная часть украинского общества относилась к этой ситуации достаточно критично. Им предметно объясняли, что Украина не может ни содержать этот ядерный арсенал, ни управлять им, ни использовать его.

"Несмотря на все возражения и замечания, министр защиты окружающей среды Юрий Костенко тогда этим занимался, и он был противником того, чтобы отдавать России. Но то, что их нельзя было содержать, это было понятно, и то, что нужно было резать и отдавать , это было тоже понятно. То есть, Будапештский меморандум нам навесили, но он был неизбежен в той или иной форме", – сказал Веселовский.

Более того, за месяц до Будапештского меморандума Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия – таким образом мы обязались стать безъядерной страной в военном смысле, резюмировал дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Веселовский также рассказал о предпосылках подписания Будапештского меморандума, объяснив, почему Украина добровольно отказалась от ядерного оружия. По его словам, тяжело искать виновных в том, что это соглашение было заключено.

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