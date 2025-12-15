'Было бы хорошо заключить перемирие 24 февраля': новый премьер Чехии назвал войну 'агрессией Путина против Украины'

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что война России против Украины должна завершиться именно 24 февраля — в годовщину полномасштабного вторжения. По его словам, мирные переговоры должны быть направлены на прекращение боевых действий с предоставлением гарантий безопасности всем сторонам.

Об этом Бабиш сказал после первого заседания нового правительства и во время своей первой пресс-конференции на посту главы кабинета министров. Сообщает PAP (Польское агентство прессы).

"Было бы хорошо, если бы господа Трамп, Макрон, Мерц, Стармер, Зеленский и Путин договорились о прекращении огня и поставили себе цель, чтобы 24 февраля — в печальную годовщину агрессии Путина против Украины — эта война закончилась, и все стороны получили гарантии безопасности", — заявил чешский премьер. Он подчеркнул, что стороны конфликта должны перейти к предметному разговору о мире, а не сосредотачиваться исключительно на полномасштабной войне, которая длится с 2022 года. В то же время Бабиш поддержал продолжение гуманитарной помощи Украине через механизмы Европейского Союза.

Премьер также прокомментировал подготовку к ближайшему заседанию Европейского совета, отметив, что обсуждение по замораживанию и возможной конфискации российских активов происходит "динамично". По его словам, соответствующие инициативы поступают со стороны Италии, Бельгии и Болгарии, однако детали пока уточняются. Кроме того, Бабиш отреагировал на заявление президента Чехии Петра Павела, который призвал новое правительство быть ответственным членом ЕС и НАТО. Глава правительства заверил, что кабинет осознает важность членства в Евросоюзе, одновременно критикуя Брюссель за потерю конкурентоспособности и нерешенные проблемы в энергетике и внутреннем рынке.

Новое правительство Чехии сформировали движение ANO, которое возглавляет Бабиш, партия "Свобода и прямая демократия" и политическая сила "Автомобилисты". Кабинет имеет националистический и евроскептический профиль и получил мандат после более двух месяцев переговоров по итогам выборов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша новым премьер-министром страны. Он должен перенять полномочия у проукраинского правоцентристского правительства Петра Фиалы после утверждения полного состава кабинета министров, что ожидается в ближайшие дни.

Бабиш возвращается к власти после четырех лет пребывания в оппозиции. За это время он существенно изменил политическую риторику — от умеренно либеральной до более жесткой, евроскептической, и сблизился с крайне правыми силами в Европе, присоединившись в Европарламенте к объединению "Патриоты за Европу".

Сам Бабиш заявлял, что новое правительство должно сосредоточиться на защите национальных интересов Чехии и быть сформированным вовремя для участия страны в саммите лидеров ЕС 18–19 декабря. По его словам, Прага должна инициировать в Евросоюзе обсуждение не только помощи Украине, но и вопросов энергетики, налоговой политики и тарифов.

В то же время политик неоднократно критиковал объемы поддержки Украины со стороны ЕС и заявлял о намерении сократить военную помощь Киеву из чешского госбюджета. Он также допускал возможность прекращения чешской инициативы по закупке крупнокалиберных боеприпасов для Украины, которая реализовывалась при участии нескольких европейских стран.

