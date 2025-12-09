Бабиш стал премьер-министром Чехии: что он говорил о войне в Украине

Президент Чехии Петр Павел назначил миллиардера и лидера популистской партии ANO Андрея Бабиша новым премьер-министром страны. Он примет власть у проукраинского правоцентристского правительства Петра Фиалы после назначения полного состава кабинета министров на следующей неделе.

Об этом сообщает агентство Reuters. Бабиш возвращается к власти после четырех лет оппозиции, в течение которых он перешел от либеральных взглядов к европейским крайне правым силам, присоединившись к партии "Патриоты за Европу" в Европарламенте.

Что он говорил об Украине

По словам 71-летнего политика, он хочет защищать чешские интересы дома и за рубежом, а также чтобы его кабинет был назначен вовремя для его участия в саммите лидеров ЕС 18-19 декабря.

"Мы предложим ЕС также решить другие вопросы, не только помощь Украине, но и вопросы энергетики, налога на добавленную стоимость и утечек тарифов. ЕС слишком много заботится о расходах и мало о доходах", – сказал Бабиш.

Он также пообещал сократить военную помощь Украине из нацбюджета и заявил, что новое правительство может прекратить чешскую инициативу по закупке крупнокалиберных боеприпасов, которая закупает их для Украины со всего мира.

Бабиш заявил, что схема была непрозрачной и завышенной, но не занял четкой позиции относительно будущего проекта, который поддерживает президент Петр Павел.

Его также обвиняют в получении субсидии ЕС в размере 2 млн евро на помощь в строительстве конференц- и развлекательного центра возле Праги, которая, по словам прокуроров, была заявлена мошенническим путем. Всю сумму Бабиш вернул, но отрицает любые правонарушения.

Апелляционный суд назначил повторное рассмотрение дела, но он может избежать повторного голосования, если парламент, контролируемый союзниками Бабиша, проголосует за то, чтобы не снимать с него неприкосновенность.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Бабиш ранее заявлял, что не будет отправлять чешских солдат в Польшу и страны Балтии в случае нападения России. До этого Петр Павел давал ему понять, что он не получит должности, если не будет выполнять свои конституционные и правовые обязательства, и не решит свой конфликт интересов.

