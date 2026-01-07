'Украина не прячется от самых сложных вопросов': Зеленский заслушал доклад Умерова и анонсировал новый этап переговоров с представителями США

В среду, 7 января, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о работе украинской переговорной команды во Франции. Глава украинской переговорной группы провел разговор со спецпосланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, это уже третья сессия таких переговоров за два дня.

"Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны, а именно – вопрос по Запорожской атомной станции и территориям", – сказал Зеленский.

Также глава государства поручил команде переговорщиков обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, государствами Европы и США.

"Украина не прячется от самых сложных вопросов и никогда не будет преградой для мира. Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров – обеспечат ли они реальную готовность России закончить войну. По итогам этого дня ожидаю подробный доклад от нашей переговорной команды", – резюмировал Владимир Зеленский.

Саммит "коалиции желающих" в Париже – что известно

Напомним, что 6 января в Париже состоялась одна из крупнейших встреч "коалиции желающих" с участием 27 лидеров государств Евросоюза, НАТО, представителей Турции, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Мероприятие началось с незначительным опозданием и длилось около трех часов, завершившись в 20:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммит приехали и спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Уиткофф заявил, что американская и украинская стороны "в значительной степени закончили работать" над протоколами по безопасности для мира в Украине, и добавил, что американский президент Дональд Трамп поддерживает достигнутые соглашения по гарантиям безопасности для Украины.

