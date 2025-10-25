'Была просьба': в Литве заявили, что Меркель препятствовала Киеву в защите Крыма в 2014 году

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель помешала Украине в защите Крыма от оккупации РФ в 2014 году. Речь идет о захвате россиянами здания парламента полуострова во время которого украинская сторона не оказала сопротивления.

Соответствующее заявление прозвучало из уст главнокомандующего Вооруженных сил Литвы с 2014 по 2019 год и представителя страны в НАТО Йонаса Витаутаса Зукаса. Об этом сообщает Welt.

Меркель повлияла на ситуацию в Крыму в 2014 году

В своей книге Зукас утверждает, что Ангела Меркель якобы повлияла на действия украинской власти во время оккупации Крыма, убеждая не оказывать вооруженного сопротивления российским военнослужащим.

Экс-главнокомандующий ВС Литвы отметил, что в тот период находился в Киеве, где встречался с тогдашним исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Он вспомнил, что при обсуждении причин отсутствия сопротивления во время захвата крымского парламента услышал от Турчинова, что это "это была просьба Меркель в телефонном разговоре".

Издание Welt обратилось за комментарием к представительнице офиса Ангелы Меркель, которая отметила, что "мы не комментируем отдельные высказывания". Она также напомнила о предыдущих публичных заявлениях Меркель – в частности, интервью, которое она дала в Венгрии, и мемуары "Свобода", опубликованные в 2024 году, добавив, что офису нечего добавить к сказанному ранее.

В материале отмечается, что Меркель никогда не воспринималась однозначно в Польше и странах Балтии. Ее решение поддержать проект газопровода "Северный поток-2" после оккупации Крыма в 2014 году в Варшаве считали фактическим подарком Москве, что вызвало резкую критику.

А уже после начала полномасштабной войны России против Украины репутация Меркель в восточных государствах ЕС, по оценке издания, была окончательно потеряна.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что Варшава и страны Балтии якобы не поддержали попытки ЕС вести диалог с Путиным в 2021 году. Польский дипломат напомнил, что именно правительство Меркель тогда игнорировало протесты восточноевропейских стран против проекта Nord Stream.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Меркель сделала ряд странных заявлений, в которых она фактически обвинила в российско-украинской войне Польшу и страны Балтии. По мнению экс-канцлера, эти страны якобы блокировали диалог ЕС с российским диктатором Владимиром Путиным, что и подтолкнуло его к нападению на Киев.

