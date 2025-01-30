Бундестаг не смог проголосовать за выделение дополнительных €3 млрд для Украины: в чем причина

В Бундестаге провалили голосование по вопросу о дополнительном финансировании военной помощи Украины. Члены немецкого парламента не смогли прийти к единому мнению, поэтому заседание было прервано.

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Незадолго до полуночи Свободная демократическая партия представила предложение о финансировании помощи Украине, однако на тот момент парламент уже не имел кворума. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

После оживленных дебатов около 00:30 заседание Бундестага было закрыто ранее запланированного времени. Следующее обсуждение о финансировании военной помощи Украине было отменено и перенесено на другую дату.

Предложение о выделении дополнительных 3 млрд евро на обсуждение вынесла Свободная демократическая партия. Представители политической силы требовали немедленного рассмотрения парламентом внепланового пакета помощи Украине для финансирования срочно необходимых систем ПВО для отражения российских атак.

Однако принятие решения было технически невозможным, поскольку всего лишь 320 членов парламента приняли участие в голосовании, тогда как для кворума в Бундестаге необходимо не менее 367 голосов.

Стоит отметить, что на днях в Бундестаге запланирована еще одна дискуссия по военной помощи Украине. На этот раз она инициирована "Левыми", выступающими против любых поставок оружия для ВСУ.

Напомним, Вооруженные силы США передали ракеты-перехватчики ПВО Patriot со складов в Израиле в Польшу, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину. Всего передали около 90 таких ракет.

Ранее сообщалось, что Франция намерена поставить Украину многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5F до конца первого квартала 2025 года. Украинские пилоты и механики завершили летную подготовку на этих самолетах в конце прошлого года.

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