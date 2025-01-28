'Будут в украинском небе': во Франции назвали срок поставки Украине истребителей Mirage 2000-5. Чем они особенные

Франция намерена поставить Украину многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5F до конца первого квартала 2025 года. Украинские пилоты и механики завершили летную подготовку на этих самолетах в конце прошлого года.

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Ранее в Париже отмечали, что первые три борта передадут уже в январе 2025-го, а в целом Киев просил 12 единиц. Новые сроки поставок назвал глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio.

"Французские Mirage будут в ближайшее время в украинском небе... В конце первого квартала", – сказал он.

Что известно о передаче Украине самолетов от Франции

Mirage 2000-5F – это многоцелевой одномоторный реактивный истребитель, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation. Америки. Он был основным боевым самолетом воздушных сил Франции в конце XX – начале XXI века. В общем принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Франция выразила намерение до конца 2030 года заменить свой флот "Миражей" новыми истребителями – Rafale. На этом фоне Париж пытался убедить другие страны, которые имеют такие самолеты, передать их Украине.

В июне 2024-го президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст Киеву Mirage 2000-5F и подготовит пилотов (за два года Париж обязался сертифицировать обучение 26 украинцев). Часть летчиков и механики завершили такую летную подготовку на Mirage 2000-5F в конце декабря.

Еще осенью французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Париж отправит Киеву истребители Mirage 2000-5F в первом квартале 2025 года (январь-март).

В чем преимущества самолетов Mirage 2000-5F

Модификация Mirage 2000-5F, обещанная Украине, была обновлена в конце 90-х годов. Она имеет улучшенный радар для отслеживания целей и способна перехватывать сверхзвуковые цели на больших высотах.

В то же время перед передачей французская сторона вносит в истребители определенные модификации: их "затачивают" под работу по наземным целям, ведь Mirage 2000-5F создавались и использовались только в качестве истребителей и не предусматривали применения авиационных средств поражения по земле. После модернизации из них можно будет запускать британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP-EG, а также французские КАБы AASM, опыт применения которых уже имеют украинские летчики..

Радиолокационная станция истребителя позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 130 км. Она может одновременно сопровождать до восьми целей и вести огонь по четырем из них. Производителем РЛС для "Миражей" 2000-5 является компания Thales.

Этот истребитель способен эффективно отличать цели на фоне земли, не под силу советским или украинским истребителям. Украинские летчики неоднократно отмечали, что для них сбивать "Шахеды" сложная задача, поскольку бортовая РЛС может ошибаться при поиске цели.

Отметим, что Mirage и F-16, которые уже есть у Украины, имеют схожее назначение и характеристики. Оба самолета принадлежат к четвертому поколению истребителей НАТО, но часто именно французские считаются лучшими.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2024 года Франция провела масштабные военные учения, которые некоторые посчитали свидетельством ее подготовки к возможному введению миротворческого контингента в Украину. Маневры под названием "Персей" (Persée) длились 10 дней и привлекли около 3 200 военных из Сухопутных войск специального назначения (CAST)

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