Будут решения по трем направлениям: посол Великобритании сказал, чего Украине ждать от саммита НАТО

Посол Великобритании в НАТО Дэвид Кворри считает, что на саммите в Вильнюсе НАТО может принять относительно Украины решения по трем направлениям. В первую очередь, наша страна получит "четкий сигнал поддержки".

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Его слова во время дискуссии в Центре по международным стратегическим исследованиям процитировало издание "Голос Америки" в четверг, 29 июня. По словам британского дипломата, Альянс, кроме того, может практически поддержать Киев в короткой и долгой перспективе, а также "усилить политические отношения с Украиной, указав стране путь к потенциальному членству".

"Думаю, что в Вильнюсе мы увидим три аспекта относительно Украины. Один из которых будет касаться подчеркивания укрепления отношений между НАТО и Украиной... Как сказал мой премьер-министр, должное место Украины – в НАТО. Поэтому мы хотим подчеркнуть это, и, конечно, мы полностью понимаем стремление Украины двигаться вперед в этом направлении. Но мы должны быть реалистами относительно того, чего можно достичь внутри конфликта. Мы хотим послать сильный положительный сигнал", – заявил Кворри.

Второе направление, будет касаться "углубления практической поддержки Украины со стороны НАТО", и это, по его словам, важная составляющая развития украинских долгосрочных возможностей и оперативной совместимости с НАТО.

Третий элемент будет предусматривать "усиление политических отношений между НАТО и Украиной". Это означает проведение заседания Совета НАТО – Украина, что "значительно приблизит страну к блоку".

Это, как уточнил дипломат, другой уровень взаимодействия Киева и Альянса – стороны будут на равных. То есть Украина будет сидеть за одним столом с членами НАТО, помогая формировать повестку дня и расширять сотрудничество.

Кроме Украины, важные вопросы блока – укрепление политики сдерживания и обороны НАТО, завершение вступления Швеции, продолжить изменения в альянсе, вызванные российской агрессией, а также – противостояние другим глобальным вызовам, таким, как влияние Китая.

Также он отметил, что страны НАТО заинтересованы помогать Украине в долгосрочной перспективе, чтобы усилить ее оборонный потенциал и ускорить переход ВСУ на стандарты Североатлантического союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе Украина надеется получить конкретные решения о своей дальнейшей интеграции в НАТО, а также гарантии безопасности во время подготовки к членству в Альянсе. Это не касается немедленного членства, а только планов на ближайшую перспективу.

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