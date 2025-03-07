Москва заявила Вашингтону, что будет настаивать на том, чтобы ее "территориальные достижения" в Украине были частью любого мирного соглашения. Ведь оккупированные территории "включены в конституцию РФ".

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Об этом сказал посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Sky News. По его мнению, в США понимают реальное положение вещей.

"Нам нужна будет новая Украина как нейтральное, безъядерное государство. Следует признать территориальную ситуацию. Эти территории включены в нашу конституцию, и мы будем продолжать настаивать на том, чтобы все силы украинского правительства покинули эти территории", – сказал российский посол.

При этом он не уточнил о каких именно территориях идет речь – уже оккупированых, или тех, которые Россия не смогла захватить в областях, которые до своей конституции "дорисовал" российский диктатор Владимир Путин.

На вопрос, считает ли он, что США согласятся на территориальные претензии России, Келин сказал:

"Я не думаю, что мы обсуждали это серьезно. Из того, что я прочитал, американцы действительно понимают реальность".

Российский посол также назвал временное прекращение огня, предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским, "сумасшедшей идеей".

"Мы никогда его не примем, и они прекрасно это понимают. Мы примем лишь окончательный вариант, когда подпишем его. К тому времени все очень шатко", – заявил Келин.

При этом он прозрачно намекнул, что Россия использует время до подписания мирного соглашения на то, чтобы улучшить свою позицию.

"Мы пытаемся найти решение на поле боя, пока администрация США не предложит что-либо конструктивное", – сказал посол РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия выступает "категорически" против размещения европейских войск в Украине. Москва не собирается идти на какой-либо компромисс по этому поводу и будет рассматривать размещение европейского миротворческого контингента как вступление НАТО в войну против РФ. Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не собирается идти на уступки для завершения войны в Украине. По его словам, Москва должна выбрать для себя такой вариант мира, который устроит ее.

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