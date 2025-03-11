Намеренно выдвигает 'максималистские' требования: Путин не планирует идти на компромиссы в каких-либо мирных переговорах – Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин не собирается идти ни на какие реальные компромиссы в мирных переговорах. Он намеренно предъявляет "максималистские" требования, которые априори неприемлемы для Украины и ее союзников.

Видео дня

Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, Кремль не отказывается от своих жестких позиций по территориям, миротворцам и так называемому "нейтралитету" Украины.

Эти требования противоречат попыткам президента США Дональда Трампа найти способ прекратить войну, ведь Путин не настроен реальный диалог, а лишь стремится навязать свою волю.

Собеседники Bloomberg подчеркивают, что если Кремлю не удастся достичь своих целей по дипломатическому пути, он продолжит войну. Это подвергает сомнению серьезность любых заявлений о возможности мира.

На прошлой неделе Bloomberg писал, что РФ якобы готова говорить о временном перемирии, но только на собственных условиях. В частности, речь идет о "легитимизации" захваченных территорий и определении состава любых миротворческих сил.

Кроме того, Россия уже давно требует "нейтралитета" Украины и международного признания своих претензий на оккупированные территории.

Западные чиновники в сфере безопасности считают, что Путин не видит стимулов отступать от жестких позиций.

В то же время есть риск, что президента Украины Владимира Зеленского могут обвинить в отказе от любого соглашения, навязывающего такие условия.

Следует отметить, что во вторник, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) проходит встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждают возможное соглашение о прекращении войны с Россией, развитии двусторонних отношений и не только.

Западные СМИ писали, что Украина на переговорах 11 марта "будет стараться убедить США" возобновить обмен разведывательными данными и военную помощь, предложив частичное прекращение огня из РФ. Это будет включать запрет на удары беспилотниками дальнего действия и ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море. Как отмечают журналисты, так Киев "стремится доказать Трампу желания Зеленского завершить войну".

Как сообщал OBOZ.UA, издание CNN написало, что на этой же неделе в Саудовской Аравии состоится и встреча представителей США и России. Конкретный список участников пока не разглашается, однако известно, что от Вашингтона на них будет госсекретарь Марк Рубио, который 11 марта в Джидде встречается с представителями Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!