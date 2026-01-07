Будут ли Париж, Берлин и Лондон защищать Украину в случае повторного нападения России: Зеленский объяснил, что будет 'гарантией №1'

Украина надеется, что в случае повторной агрессии со стороны России партнеры придут на помощь и дадут достойный отпор врагу. Однако, пока лидеры стран Европы не предоставили четкого согласия по вопросу защиты.

Поэтому Киев прежде всего должен полагаться на собственную армию, которая является гарантией номер один. Об этом заявил президент Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что ему очень хочется получить от союзников один простой ответ – "да".

"И я задаю именно такой вопрос всем нашим партнерам. И я пока четкого, ясного ответа не получил. Я вижу политическую волю, и что партнеры готовы дать нам сильные санкции, сильные гарантии безопасности. Но пока у нас не будет таких гарантий безопасности, юридических, поддержанных парламентами, поддержанных Конгрессом Соединенных Штатов, нельзя ответить на этот вопрос", – объяснил президент.

Сильное войско является гарантией номер один для Украины

В то же время глава государства подчеркнул, что даже при наличии гарантий безопасности ключевой опорой для государства остаются Вооруженные силы Украины. Именно поэтому главной гарантией он назвал сильную и полностью укомплектованную армию, численностью около 800 тысяч военных, обеспеченную современным и достаточным вооружением.

"Все, что нам нужно, все это выписано. И это не только желание, это наше видение. Важно, что наши военные все это проговорили. Важно, что мы занимаемся тем, чтобы были финансы на все это. И 90 млрд – это решение, которое будет нам помогать", – отметил Зеленский.

Напомним, в декабре стало известно, что лидеры Европейского Союза договорились о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы. В частности, Украина получит от ЕС беспроцентный заем в размере 90 млрд евро. А вернуть финансы Украина должна только тогда, когда страна-агрессор Россия тем или иным способом выплатит репарации.

Как писал OBOZ.UA, 6 января в Париже была подписана Декларация о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ был заключен между нашей страной, Францией и Великобританией.

