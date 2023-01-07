Будут изолированы от мира: Зеленский анонсировал новые санкции

Глава государства Владимир Зеленский отчитался о введении персональных и экономических санкций против 119 артистов и медийных деятелей РФ, которые поддержали агрессию Кремля против Украины. По его словам, это только промежуточный этап, впереди еще более широкий список россиян, прямо или косвенно обслуживающих тоталитарный и оккупационный режим.

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Об этом украинский президент рассказал, традиционно обращаясь к народу через пресс-службу своего Офиса. По словам Зеленского, подобные личности должны быть изолированы от цивилизованного мира, где привыкли зарабатывать и пользоваться благами.

"Сегодня есть первый такой санкционный список – будут следующие решения по санкциям против таких лиц. Все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира", – указал лидер нации.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's прекращает работу в Казахстане. Причина – ограничения в поставках. Каких-либо деталей в компании не раскрыли, однако, по информации Bloomberg, сбои связаны с РФ.

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