Зеленский подписал указ о санкциях против российских артистов: кто в черном списке

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел санкции против ряда российских артистов и деятелей культуры. Ограничения касаются как самих личностей "черного списка", так и их имущества сроком на десять лет.

Видео дня

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. К аналогичным санкциям против россиян, перечисленным ниже, Киев будет призывать Соединенные Штаты и страны Евросоюза.

В перечень лиц, которым теперь "заказан" въезд в Украину, а также заблокированы все активы в нашей стране, вошли такие знаменитости:

Ирина Аллегрова (эстрадная певица);

Дмитрий Билан (эстрадный певец);

Игорь Бутман (саксофонист);

Виктория Дейнеко (эстрадная певица);

Валерий Дидюля (гитарист);

Виктор Добронравов (актер комедийного жанра);

Лариса Долина (эстрадная певица);

Ирина Дубцова (эстрадная певица);

Алла Духова (известный хореограф);

Дмитрий Фомин (вокалист группы Hi-Fi);

Михаил Галустян (комик, пародист);

Сергей Глушко (артист, стриптизер, муж Наташи Королевой);

Валерий Кипелов (рок-музыкант, лидер одноименной группы);

Филипп Киркоров (эстрадный артист);

Сергей Лазарев (эстрадный певец);

Артемий Лебедев (дизайнер, урбанист);

Никита Михалков (режиссер, ведущий пропагандисткой передачи "Бесогон");

Александр Пресняков (эстрадный певец);

Елена Проклова (советская актриса);

Стас Пьеха (эстрадный певец);

Маргарита Симоньян (пропагандистка, главред телеканала Russia Tuday);

Любовь Успенская (певица жанра "русский шансон");

Михаил Шуфутинский (певец жанра "русский шансон").

Всего в "черный список", одобренный Зеленским, попали 119 граждан РФ. Все они отличились поддержкой так называемой специальной военной операцией, а на самом деле, войны против Украины и не осудили диктатора Путина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская война отняла жизни многих украинцев, в том числе творческую интеллигенцию. Ниже был приведен список звезд, которые погибли в 2022 году из-за вторжения оккупантов.