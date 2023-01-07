Зеленский подписал указ о санкциях против российских артистов: кто в черном списке
Глава государства Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел санкции против ряда российских артистов и деятелей культуры. Ограничения касаются как самих личностей "черного списка", так и их имущества сроком на десять лет.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента. К аналогичным санкциям против россиян, перечисленным ниже, Киев будет призывать Соединенные Штаты и страны Евросоюза.
В перечень лиц, которым теперь "заказан" въезд в Украину, а также заблокированы все активы в нашей стране, вошли такие знаменитости:
- Ирина Аллегрова (эстрадная певица);
- Дмитрий Билан (эстрадный певец);
- Игорь Бутман (саксофонист);
- Виктория Дейнеко (эстрадная певица);
- Валерий Дидюля (гитарист);
- Виктор Добронравов (актер комедийного жанра);
- Лариса Долина (эстрадная певица);
- Ирина Дубцова (эстрадная певица);
- Алла Духова (известный хореограф);
- Дмитрий Фомин (вокалист группы Hi-Fi);
- Михаил Галустян (комик, пародист);
- Сергей Глушко (артист, стриптизер, муж Наташи Королевой);
- Валерий Кипелов (рок-музыкант, лидер одноименной группы);
- Филипп Киркоров (эстрадный артист);
- Сергей Лазарев (эстрадный певец);
- Артемий Лебедев (дизайнер, урбанист);
- Никита Михалков (режиссер, ведущий пропагандисткой передачи "Бесогон");
- Александр Пресняков (эстрадный певец);
- Елена Проклова (советская актриса);
- Стас Пьеха (эстрадный певец);
- Маргарита Симоньян (пропагандистка, главред телеканала Russia Tuday);
- Любовь Успенская (певица жанра "русский шансон");
- Михаил Шуфутинский (певец жанра "русский шансон").
Всего в "черный список", одобренный Зеленским, попали 119 граждан РФ. Все они отличились поддержкой так называемой специальной военной операцией, а на самом деле, войны против Украины и не осудили диктатора Путина.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская война отняла жизни многих украинцев, в том числе творческую интеллигенцию. Ниже был приведен список звезд, которые погибли в 2022 году из-за вторжения оккупантов.
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