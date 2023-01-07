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Зеленский подписал указ о санкциях против российских артистов: кто в черном списке

Екатерина Белоброва
Новости политики
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Зеленский подписал указ о санкциях против российских артистов: кто в черном списке

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел санкции против ряда российских артистов и деятелей культуры. Ограничения касаются как самих личностей "черного списка", так и их имущества сроком на десять лет.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента. К аналогичным санкциям против россиян, перечисленным ниже, Киев будет призывать Соединенные Штаты и страны Евросоюза.

В перечень лиц, которым теперь "заказан" въезд в Украину, а также заблокированы все активы в нашей стране, вошли такие знаменитости:

  • Ирина Аллегрова (эстрадная певица);
  • Дмитрий Билан (эстрадный певец);
  • Игорь Бутман (саксофонист);
  • Виктория Дейнеко (эстрадная певица);
  • Валерий Дидюля (гитарист);
  • Виктор Добронравов (актер комедийного жанра);
  • Лариса Долина (эстрадная певица);
  • Ирина Дубцова (эстрадная певица);
  • Алла Духова (известный хореограф);
  • Дмитрий Фомин (вокалист группы Hi-Fi);
  • Михаил Галустян (комик, пародист);
  • Сергей Глушко (артист, стриптизер, муж Наташи Королевой);
  • Валерий Кипелов (рок-музыкант, лидер одноименной группы);
  • Филипп Киркоров (эстрадный артист);
  • Сергей Лазарев (эстрадный певец);
  • Артемий Лебедев (дизайнер, урбанист);
  • Никита Михалков (режиссер, ведущий пропагандисткой передачи "Бесогон");
  • Александр Пресняков (эстрадный певец);
  • Елена Проклова (советская актриса);
  • Стас Пьеха (эстрадный певец);
  • Маргарита Симоньян (пропагандистка, главред телеканала Russia Tuday);
  • Любовь Успенская (певица жанра "русский шансон");
  • Михаил Шуфутинский (певец жанра "русский шансон").

Всего в "черный список", одобренный Зеленским, попали 119 граждан РФ. Все они отличились поддержкой так называемой специальной военной операцией, а на самом деле, войны против Украины и не осудили диктатора Путина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская война отняла жизни многих украинцев, в том числе творческую интеллигенцию. Ниже был приведен список звезд, которые погибли в 2022 году из-за вторжения оккупантов.

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