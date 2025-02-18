Будут дискуссии о территории и гарантиях безопасности: Волтц подвел итоги переговоров с РФ в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями России и США по поводу прекращения войны в Украине. По их итогам советник по национальной безопасности США Майк Уолтц отметил важность окончательного завершения боевых действий.

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Об этом сообщает The Guardian. Он подчеркнул, что предстоящие переговоры обязательно будут включать дискуссии по территориям и гарантиям безопасности.

"Есть несколько основополагающих принципов. Это должно быть окончательное прекращение войны, а не временное, как мы видели в прошлом. Мы знаем, что практическая реальность состоит в том, что будут дискуссии о территории и будут дискуссии о гарантиях безопасности. Это фундаментальные основы, которые будут лежать в основе любой дискуссии", – заявил Уолтц.

Уолтц также напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, выразившего четкое желание закончить войну России против Украины, и "прекратить происходящие убийства".

Это не в интересах ни одной страны. Это не в интересах мира и, конечно, не в интересах Соединенных Штатов и Европы. Поэтому все эти вещи будут двигаться вперед", – сказал Уолтц.

Он заверил, что Трамп поддерживает связь как с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что важно говорить с обеими сторонами, чтобы приблизить завершение войны.

"И мы будем продолжать напоминать всем, что буквально через несколько минут после того, как Трамп положил трубку (после разговора с – ред.) Путиным, он позвонил (и – ред.) побеседовал с Зеленским", – сказал Уолтц.

На замечания по поводу возможной отстраненности Украины и Европы в переговорах Уолтц ответил, что США постоянно консультируются со своими союзниками и продолжат это делать.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию в связи с устроенными там переговорами США и страны-агрессора РФ и пребывания российской делегации. В этом месяце поездка главы украинского государства в Королевство не состоится.

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, прошла встреча представителей России и США. Переговоры проходили с участием делегаций обеих стран, а также саудовских чиновников. Переговоры продолжались около пяти часов. По словам представителей делегации РФ стороны договорились о сотрудничестве. В двусторонних отношениях заинтересованы якобы и Москва, и Вашингтон.

Как сообщал OBOZ.UA, в состав американской делегации вошли Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Трампа с Ближнего Востока Стив Виткофф. Последний заявлял, что темой встречи будет завершение войны России против Украины.

В Государственном департаменте США сделали заявление относительно встречи с российской делегацией в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Там заверили, что она не будет переговорами по поводу войны в Украине.

СМИ писали о том, что события в Саудовской Аравии должны стать подготовительным этапом перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина, а также еще одним шагом к якобы улучшению отношений между странами.

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