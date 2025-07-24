Будущую войну определят новые технологии: Залужный объяснил, что нужно Украине

В ближайшем будущем война будет требовать минимальных человеческих ресурсов. Успех военного противостояния будет определять не количество солдат и оружия, а новые технологии и скорость освоения тактики их применения.

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Причем главным фактором победы станет соотношение цены и качества новой технологии. То есть, это должны быть достаточно дешевые военные автоматы с достаточно высокой эффективностью, считает посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Демографический фактор – он будет требовать минимум людей. Будущая война – это самые дешевые средства со сверхвысокой эффективностью", – уверен офицер.

Сейчас, согласно стандартам НАТО, в ПВО нужно не менее, чем три ракеты на каждую цель. А в последнее время, в Украину, в среднем, ежедневно прилетает 500 беспилотников. То есть, по указанным стандартам НАТО, Украине нужно полторы тысячи ракет ежедневно.

Но один беспилотник стоит примерно 50 тысяч долларов, а ракета, например, к ПВО IRIS-T – 800 тысяч.

"Не секрет, что ракет для Patriot производится 200 штук в год. И 500 целей в день! Какая страна сможет так воевать?" – спросил бывший главком ВСУ.

Именно поэтому, по убеждению Залужного, Украине сейчас нужны не сколько люди, сколько "мозги и стратегия построения" новой тактики применения нового оружия.

"И Римскую империю, и монголо-татарское иго, и французскую, и венгерскую империи формировали появление нового оружия и быстрое освоение тактики его применения. Вот такая и будет война. Если кто-то ждет, что придет миллион солдат и будет кур из сарая доставать, то очень сильно ошибается", – считает офицер.

По словам Залужного, уже сегодня демографические потери в Украине и России "критические".

"Пока мы будем думать о людях, которых нам не хватит – будущего не будет. Это нужно понять. Два фактора основных будущей войны – демографический, людей действительно нет ни в России, ни в Украине. То количество потерь, которое пришлось на население страны и в Украине, и в России, оно уже оказалось критическим", – отметил он.

Однако войну с РФ еще можно выиграть, говорит Валерий Залужный. Можно – только благодаря технологическому прорыву.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение шести месяцев 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках почти три десятка новых образцов наземных роботизированных комплексов и дистанционно управляемых боевых модулей украинского производства. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Напомним, как в конце 2024 года на Харьковском направлении в районе села Липцы Силы обороны Украины провели первую наземную атаку с применением исключительно беспилотных роботизированных систем. Роботы выполнили минирование и разминирование позиций, а также были оснащены пулеметами. В результате позиции врага были уничтожены.

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