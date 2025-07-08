Минобороны допустило к эксплуатации в войсках почти три десятка новых наземных роботов: что известно

В течение шести месяцев 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках почти три десятка новых образцов наземных роботизированных комплексов и дистанционно управляемых боевых модулей украинского производства. Это на треть больше, чем в прошлом году.

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Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин. Он отметил, что в ведомстве активно развивают направление роботизированных платформ и интегрируют их в боевые порядки войска.

"Это то, что усиливает способности наших подразделений и реально спасает жизнь нашим воинам. На передовой работы уже успешно выполняют немало задач", – отметил Валерий Чуркин.

По его словам, речь идет об универсальных наземных многофункциональных платформах от украинских оружейников, способных выполнять широкий спектр задач.

В частности, эвакуацию раненых, наблюдение за врагом, огневую поддержку действий наших подразделений, логистические задачи, инженерные – по минированию или разминированию местности и тому подобное.

Отечественные НРК обычно имеют модульную компоновку, что позволяет адаптировать их под выполнение конкретных задач.

Напомним, что наземные роботизированные комплексы (НРК) могут стать настоящим прорывом в современной войне. Они не только перспективная беспилотная технология, но и реальная угроза для вражеской пехоты – в частности, в формате ударных "камикадзе"-платформ, способных нести мощную боевую нагрузку, вплоть до авиабомб советского образца.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре к эксплуатации в ВСУ допустили бесшумный роботизированный комплекс CRAB-LS. Он предназначен для выполнения задач логистического обеспечения, а также для установки боевых модулей.

До этого в конце 2024 года на Харьковском направлении в районе села Липцы Силы обороны Украины провели первую наземную атаку с применением исключительно беспилотных роботизированных систем. "Роботы" выполнили минирование и разминирование позиций, а также были оснащены пулеметами. В результате позиции врага были уничтожены.

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