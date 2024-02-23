В советское время был обычай — особенно уже в восьмидесятые — в день национального праздника какой-либо исламской страны предоставлять пять минут на центральном телевидении послу такой страны в ссср. Он что-то говорил, и параллельно шёл перевод, подготовленный заранее, ибо выступления всегда транслировались в записи. Но первые несколько фраз почему-то не переводились: вместо перевода диктор объявлял, что господин посол обращается к телезрителям с традиционным мусульманским приветствием. Послы это знали, но всё равно произносили каноничный текст — даже не надеясь на перевод.

Именно так наши уважаемые партнёры, как уже и наши собственные официальные лица, сначала всегда говорят, что единственным условием мира в Украине является возврат к границам 1991-го года, чтобы только потом перейти к сути дела. Не знаю — возможно, сурдопереводчики показывают в это время что-то связанное с Аллахом.

Реально же стали обсуждать более реальное, и это уже бросается в глаза. А традиционное начало про 1991-й год — дань вежливости и политесу, как уже некоторое время многими и воспринимается.

Всё чаще в данном контексте мы слышим то ли о корейском варианте, то ли о немецком, то ли даже о буферном — от Орбана. Общественное мнение на Западе становится в этом плане всё более разнообразным, Украина это ощущает и тоже понемногу начинает смотреть в разные стороны, заметно диверсифицируя устоявшуюся парадигму.

Даже о буфере уже говорят, что это, может, именно то, что было в ФРГ, Южной Корее или Финляндии, то есть примеры весьма привлекательные, хотя и очень долгосрочные.

Что имел в виду собственно Орбан, никакого значения не имеет, но выражу своё ощущение: если одолеть россию не даст Запад из-за несвоевременной поставки оружия, варианты будущего мира и будущих гарантий при содействии того же Запада — чем хуже, тем вероятнее.