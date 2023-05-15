'Будьте достойны характера Карла Великого!' Зеленский мощно выступил в Аахене. Видео

Глава государства Владимир Зеленский после получения премии Карла Великого в городе Аахен обратился к дружественному народу Германии. Он призвал их ценить свободу, которая у них в полном достатке, и за которую украинцы ежедневно отдают свои жизни.

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С такими словами президент выступил перед собранием, трансляцию с которого вела пресс-служба его Офиса. Именно от сплоченности всего цивилизованного мира сегодня зависит, будет ли эта кровопролитная война с Россией последней в Европе или впереди человечество ожидает множество испытаний.

"Для меня честь сегодня получать Международную премию имени Карла Великого для украинского народа. Так что мое главное обращение к вам сегодня – будьте достойны характера Карла Великого! Побеждайте! Основывайте мир, он будет плодом нашей общей победы. Мы с вами оставим его нашим детям и внукам как главное наследие Европы", – призвал украинский гарант.

Зеленский добавил, что получение этой престижной премии стало наглядным для всех, кто еще сомневался в поддержке Украины всем цивилизованным миром. Мир, который знает, как прекрасно жить свободными, независимыми и самодостаточными.

"Выйдите на улицу, посмотрите вокруг себя, почувствуйте то главное, к чему мы стремимся, то, что дают нам всем мир и уважение в Европе. Почувствуйте свободу, которая здесь просто есть. А мы ради нее воюем", – резюмировал глава государства.

Напомним, что премия Карла Великого присуждается лицам за вклад в объединение Европы. Учреждена в 1950 году и вручалась в разные годы Уинстону Черчиллю, Биллу Клинтону и лидерам белорусской оппозиции в главе со Светланой Тихановской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил выделение нового пакета военной помощи на 2,7 млрд евро, в который войдут, в частности, дополнительные боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T. Он также заверил в незыблемости поддержки Украины со стороны Германии не только в военной, но и в гуманитарной, политической и финансовой сферах.

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