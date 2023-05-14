Украинский народ и Зеленского наградили премией Карла Великого за вклад в объединение Европы. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая посетил город Аахен (Германия) для того, чтобы принять престижную премию имени Карла Великого. Ее вручили украинскому народу и нашему президенту за вклад в развитие Европы и европейскую интеграцию.

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Трансляция события велась на YouTube-канале Офиса президента. Напомним, что эту премию присудили Украине еще 16 декабря 2022-го. Официальная церемония состоялась 14 мая 2023 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"24 канал" передает, что на вручение глава нашего государства опоздал почти на час из-за плотного графика. Однако, по словам корреспондентки Натальи Сирой, немцы отнеслись к этому с пониманием, так как Зеленский управляет страной, в которой идет война.

Когда президент Украины появился в зале, аудитория встретила его продолжительными аплодисментами.

В Аахене событие транслировали в парке на больших мониторах, чтобы люди могли следить за ним в режиме реального времени. По словам журналистки, на награждении премией имени Карла Великого давно не было столько заинтересованных людей.

В этот же день с самого утра в Аахене прошла большая демонстрация украинцев, которые захотели поддержать Зеленского и свою страну, напомнить общественности о преступлениях России. Для этого на улицу вынесли "кровавого Путина" – изображение российского диктатора в ванне в цветах украинского флага, наполненной "кровью".

Трансляция вручения премии имени Карла Великого в Германии:

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 мая украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Италию с официальным визитом. Поздно вечером он отправился из Рима в Берлин. 14 мая глава нашего государства провел ряд встреч уже в Германии.

– В частности, он поговорил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем.

– СМИ пишут, что после дня, проведенного в Германии, Зеленский якобы отправился в следующую страну – Францию.

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