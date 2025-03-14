'Будет смотреть на политику США': Зеленский назвал единственную страну, блокирующую вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только одна страна продолжает тормозить европейскую интеграцию Украины – Венгрия. По его словам, все члены Европейского Союза и США поддерживают вступление Украины в ЕС, но официальный Будапешт занимает позицию блокирования.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами, сообщает корреспондент OBOZ.UA. По его мнению, Венгрия будет ориентироваться на позицию США.

"Что касается Европейского Союза: решение о членстве Украины в ЕС блокирует одна страна. Эта страна – Венгрия. Я знаю, и это знают наши американские партнеры, что конечным соглашением окончания войны безусловно будут гарантии, среди которых экономические гарантии. Пункт №1 экономических гарантий для Украины – членство в ЕС. Без альтернатив и без обсуждения. Ни США, ни члены Европейского Союза, также об этом знающие, никто не против. Все поддерживают это кроме одной страны. Я думаю, что Венгрия будет смотреть на политику США", – сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что после завершения войны и США, и Европа, в частности Германия, будут активно вкладывать средства в восстановление Украины.

"Я уверен, что после окончания войны Америка очень заинтересована в восстановлении Украины. Европа очень заинтересована в восстановлении, Германия особенно", – отметил Зеленский.

Следует отметить, что Венгрия неоднократно использовала свое право вето для блокирования решений ЕС по Украине. В феврале она заблокировала начало процедуры переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, требуя создания отдельного плана по защите национальных меньшинств.

А в начале января министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пригрозил заблокировать евроинтеграцию Украины из-за прекращения транзита российского газа. Это произошло именно в тот момент, когда Украина и ЕС готовились к началу практической фазы переговоров.

Для старта этих переговоров необходимо открыть кластер "Основные вопросы" (Fundamentals), предусматривающий согласование с Брюсселем двух "дорожных карт" - относительно верховенства права (в том числе прав человека) и реформы госуправления. От их выполнения зависит всеобщий прогресс в переговорах по вступлению Украины в ЕС.

Однако Будапешт выдвинул дополнительные требования, не предусмотренные стандартной процедурой, в частности, по гарантиям для нацменьшинств. Поэтому открытие кластера Fundamentals заблокировано, что делает невозможным дальнейшие шаги и фактически замораживает процесс евроинтеграции Украины.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна обратился в Европейский Союз с предложением приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС из-за постоянного противодействия общим интересам Европы. Тсахкна подчеркнул, что действия Венгрии серьезно влияют на единство и безопасность ЕС, что требует срочных мер.

Евросоюз пошел на уступки Венгрии, и она отказалась от возражений по продлению ряда санкций против России. В противном случае это угрожало разблокировкой десятков миллиардов евро российских активов.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние три года Венгрия превратила процесс продления санкций в инструмент торга, неоднократно добиваясь исключения отдельных лиц из списка. Дополнительную уверенность в успехе своего плана Будапешт мог получить на фоне сигналов от Дональда Трампа о возможной отмене санкций против России, если она пойдет на заключение мирного соглашения.

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