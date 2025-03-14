'Систематически работает против общих интересов Европы': Эстония призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна обратился в Европейский Союз с предложением приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС из-за постоянного противодействия общим интересам Европы. Тсахкна подчеркнул, что действия Венгрии серьезно влияют на единство и безопасность ЕС, что требует срочных мер.

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Об этом сообщают СМИ. Эстонский министр прокомментировал ситуацию, связанную с продлением санкций против России.

Вымышленная затяжка процесса, инициированная Венгрией, в частности требование исключить из списка санкций трех российских олигархов, является очередным шагом, свидетельствующим о несоблюдении венгерским правительством общеевропейских принципов.

"По политическим причинам Венгрия поставила продление санкций в зависимости от исключения из санкционного списка российских бизнесменов Вячеслава Кантора, Михаила Дегтярева и Гульбахор Исмаиловой", - подчеркнул он.

Тсахкна подчеркнул, что у позиции Венгрии нет никаких оснований, поскольку Россия не прекращает свою агрессию против Украины, и санкции против нее должны оставаться в силе.

Министр призвал ЕС предпринять конкретные шаги в ответ на систематическое нарушение Венгрией принципов европейской безопасности. Учитывая эти нарушения, Тсахкна предложил применить механизм статьи 7 Договора о ЕС, позволяющий приостановить определенные права государства-члена, в частности, право голоса, в случае серьезного и длительного нарушения основополагающих ценностей ЕС.

"Венгрия систематически работает против общих интересов безопасности Европы, и поэтому мы должны быстро предпринять конкретные шаги и двигаться дальше по процедуре статьи 7, то есть приостановки права голоса Венгрии", – сказал он.

Напомним, Евросоюз пошел на уступки Венгрии, и она отказалась от возражений по продлению ряда санкций против России. В противном случае это угрожало разблокировкой десятков миллиардов евро российских активов.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние три года Венгрия превратила процесс продления санкций в инструмент торга, неоднократно добиваясь исключения отдельных лиц из списка. Дополнительную уверенность в успехе своего плана Будапешт мог получить на фоне сигналов от Дональда Трампа о возможной отмене санкций против России, если она пойдет на заключение мирного соглашения.

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