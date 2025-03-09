Мерц надеется на достижение мира в Украине, но призвал продолжать предоставлять оружие ВСУ

Председатель блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц выразил надежду, что "в ближайшие дни и недели" можно будет добиться прогресса в прекращения огня в Украине – по крайней мере, временного. Но в то же время он настаивает на необходимости дальнейшей военной помощи Силам обороны.

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Об этом немецкий политик, победитель федеральных выборов и вероятный будущий канцлер ФРГ высказался в эфире радио Deutschlandfunk 9 марта. Он рассчитывает, что "в ближайшие дни и недели может появиться перспектива прочного мира, или, по крайней мере, временного прекращения огня в Украине".

Но в любом случае Украине (даже после "режима тишины" или мирного соглашения), а также НАТО нужен высокий уровень безопасности. Поэтому помощь украинским воинам прекращать нельзя.

"Мы включаем военную поддержку Украины в наши расходы на оборону", – сказал он.

Также Мерц прокомментировал политику президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

По его мнению, прекращение поддержки украинцев Соединенными Штатами – это "драматическое изменение" в "общей ситуации с безопасностью в Европе и, следовательно, в ситуации с безопасностью в нашей стране".

Как ранее писал OBOZ.UA, 4 марта президент Владимир Зеленский и Фридрих Мерц провели телефонный разговор. Предметом обсуждения стала "координация позиций" по безопасности Европы и усилия Германии в укреплении украинской системы ПВО.

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