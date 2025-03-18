'Это война против Европы': Мерц заявил, что из-за агрессии России против Украины требуется смена оборонной политики. Видео

Фридрих Мерц, глава Христианско-демократического союза и возможный будущий канцлер Германии, заявил, что из-за агрессии России против Украины необходимо изменение оборонной политики страны. Он подчеркнул, что война, которую ведет кремлевский диктатор Владимир Путин, не только конфликт против территориальной целостности Украины, а является частью более широкой агрессии против Европы в целом.

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Об этом он сказал во вторник на последнем заседании Бундестага 20 созыва. Темой этих нескольких часов дебатов стало внесение изменений в Основной закон, которые позволят увеличить расходы на три важные отрасли за счет новых государственных заимствований.

По словам Мерца, изменение в оборонной политике Германии, позволяющей расходам на безопасность, превышающим 1% ВВП, не подпадать под долговые ограничения, станет серьезным шагом для будущего страны и ее поколений. Он отметил, что такая задолженность может быть оправдана только в условиях специфической угрозы, в частности, агрессии Путина против Европы.

"Это война против Европы, а не только война против территориальной целостности Украины, это… также война против нашей страны, которая происходит ежедневно - с атаками на наши сети передачи данных, с разрушением линий снабжения, с поджогами, с заказными убийствами... , со шпионаж нализировать Европейский Союз", – подчеркнул он.

Мерц пообещал, что Германия будет защищать себя от этих атак всеми доступными средствами в ближайшие годы. Он считает, что после длительного ощущения безопасности сейчас необходимо восстановить оборонную способность Германии и Европы.

Политик акцентировал внимание на развитии технологических стратегий обороны, закупках современных автоматизированных систем, европейском спутниковом наблюдении и вооруженных беспилотниках. Важно также иметь надежные и предполагаемые контракты с европейскими производителями оборонной продукции.

"Это смена ожидающей нас парадигмы оборонной политики", - заявил глава немецких консерваторов.

Он также подчеркнул, что эффективная защита может быть обеспечена только в тесном сотрудничестве с НАТО и США. Увеличение оборонных расходов Германии, по его словам, может стать важным шагом к созданию нового европейского оборонного сообщества, к которому могут присоединиться Великобритания и Норвегия, хотя они не являются членами ЕС.

Напомним, 5 марта Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Президент назвал разговор "откровенным". Лидеры обеих стран обсудили многие вопросы, в частности, видение будущей архитектуры безопасности и взаимодействие между странами для защиты украинского неба.

Как сообщалOBOZ.UA, Шольц ранее уже заявлял, что Европа не позволит демилитаризацию Украины. Он также отверг возможность заключения соглашений по Украине только между США и Россией и подчеркнул, что вопросы по Украине не должны решаться без ее участия.

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