«Будем действовать максимально быстро»: Зеленский рассказал о планах Украины и США в области противоракетной обороны. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября во время общения с журналистами в Киеве рассказал о планах Украины и США по развитию противоракетной обороны. Он также заявил, что американская сторона планирует в следующем году увеличить объемы производства противоракетных ракет для систем Patriot.

Видео дня

Видео с заявлениями президента имеется в распоряжении OBOZ.UA. Зеленский сделал эти заявления на фоне визита в Киев представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, а также после своих встреч в Норвегии и Канаде.

Он сообщил, что Украина готовится к дальнейшей работе над своей противоракетной системой.

"У меня были встречи в Норвегии, в Канаде. Мы должны доработать несколько моментов. Наша украинская противоракетная система будет в ближайшее время обсуждаться на встречах. Я думаю, мы будем двигаться максимально быстро к этому результату", — сказал Зеленский.

Ракеты для Patriot

По словам президента, в следующем году американская сторона должна увеличить объемы производства противоракетных ракет для систем Patriot. Украина рассчитывает на усиление своей защиты с помощью таких систем.

"Кроме того, в следующем году американская сторона увеличит объемы производства противоракетных ракет Patriot для систем Patriot. И мы рассчитываем, что сможем в любом случае. Дай Бог, война закончится, нам все равно все пригодится", – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на такие системы для защиты государства и планирует увеличивать соответствующие объемы.

Президент также подчеркнул актуальность вопроса антибаллистической обороны, даже несмотря на отсутствие воздушных тревог в Киеве в день его общения с журналистами.

Слабое место

Зеленский заявил, что ситуация, при которой жизнь страны зависит от действий одного человека, который начал и продолжает войну, не может быть нормальной.

"Для нас этот вопрос был очень актуален, несмотря на то, что в Киеве сегодня тихо. И здесь мы можем еще поработать вечером, чтобы американская и европейская делегации остались еще на сутки. Может, и три дня будет тишина. Но это не нормальная жизнь — когда мы зависим исключительно от одного человека, который начал эту войну и продолжает парализовать нас", — сказал он.

По словам президента, одних слов недостаточно, поэтому Украина должна быть сильной. Он отметил, что это признают все стороны.

Зеленский также сообщил, что обсудил с представителями США ряд вопросов, подробности которых пока не раскрыл. По его словам, укрепление позиций Украины на поле боя дает государству возможность чувствовать себя увереннее во время предстоящих переговоров.

"Мы укрепились на поле боя, и это дает нам возможность быть более уверенными в любом формате будущих переговоров с американской стороной и, безусловно, с российской стороной", – заявил президент.

Он добавил, что в дальнейшем могут рассматриваться различные форматы переговоров – трехсторонние встречи или встречи с участием европейских партнеров. По словам Зеленского, Украина посмотрит, на какой формат согласится Россия.

В то же время глава государства отметил, что Россия, по его мнению, сейчас обладает достаточной уверенностью, чтобы рассчитывать на тот или иной формат.

"Наше слабое место, в принципе, вы правы. Это противоракетная оборона", – подытожил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о визите представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев 6 сентября и их переговорах с украинской стороной.

Напомним, 6 сентября специальные посланники президента США Виткофф и Кушнер прибыли в Украину. У обоих делегатов была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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