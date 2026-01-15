'Будем бороться теми методами, которые знаем': Тимошенко призвала оппозицию объединиться в Коалицию национального единства

Руководительница ВО "Батькивщины" Юлия Тимошенко отметила, что своей атакой на ее команду и лично на нее власть доказала, что только они являются реальной оппозицией в Украине. Тимошенко призвала объединиться в Коалицию национального единства.

Об этом глава партии Юлия Тимошенко сказала во время своего выступления с трибуны парламента.

"Со вчерашнего дня политическое киллерство, которое затеяли против нашей команды, продолжается. Все, как всегда: все провластные блоги, информационные ресурсы, единый марафон с заказным, грязным нападением на меня и на нашу команду", – заявила лидер "Батькивщины".

По ее словам, это свидетельствует о том, что только "Батькивщину" власть воспринимает как реальную оппозицию в стране. И методы, которые она использует для политической борьбы, – грязные, похожие, как были во времена Януковича.

"Ничего не изменилось. Как был Янукович, так и остался. Как были бесправие, репрессии, агрессии, так и осталось", – добавила она.

Но команда "Батькивщины", подчеркнула Юлия Тимошенко, не остановится и будет бороться против всеобъемлющей коррупции, внешнего управления, уничтожения ФЛП.

"И я понимаю, что когда мы подняли этот вопрос об уничтожении среднего класса, атака стала еще более массированной. Мы не пропустим любой ценой ни одного законопроекта, который разрушает суверенитет страны. С управлением из-за пределов Украины будет покончено раз и навсегда. Мы будем бороться теми методами, которые мы знаем", – заверила Юлия Тимошенко.

По ее убеждению, защитить права людей и суверенитет Украины возможно лишь, создав правительство и коалицию национального единства.

"Мы не откажемся от создания проукраинской, сильной команды в парламенте. Обращаюсь к каждому гражданину и к каждому парламентарию. Давайте объединяться. Коалиция национального единства – это спасение Украины и от войны, и от разрухи, и от коррупции", – призвала Юлия Тимошенко.