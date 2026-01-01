'Будапештская бумажка не устроит': Зеленский признался, под каким соглашением поставит свою подпись

Если переговоры о прекращении войны в Украине действительно начнутся – а американский президент Дональд Трамп считает, что к этому "уже приблизились", – военно-политическое руководство нашей страны согласится подписать только конкретное мирное соглашение с конкретно определенными гарантиями безопасности. Такие гарантии безопасности должны обеспечить "сильный мир не на сутки, неделю или два месяца, а на годы".

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к стране. Он привел в пример Будапештское и Минское "соглашения", которые украинский лидер считает ничтожными.

Будапештская бумажка не устроит

По словам Владимира Зеленского, намерения США, Европы и других украинских партнеров помочь заключить мирное соглашение "должны стать гарантиями безопасности" и, соответственно, их надо ратифицировать.

"Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять только под сильным соглашением – чтобы обеспечить всем сильный мир. Не на сутки, неделю или два месяца – мир на годы", – отметил украинский президент.

Асимметричная пощечина захватчику

Он подчеркнул, что такое соглашение с такими гарантиями безопасности будет "действительно успехом Украины, Америки, Европы и каждого народа, который хочет жить, а не воевать".

"Украина не только выстояла, но и достигает сейчас к любому вражескому военному объекту и НПЗ, возвращает войну в Россию, учит военных НАТО, что такое современные дроны. Дает асимметричную пощечину России и заставляет Путина врать, что он трижды взял Купянск и сбивал дроны возле своей резиденции собственными руками. Украина имеет зрелую дальновидность, имеет собственную дальнобойность, а потому имеет аргументы. Мы имеем полное право сегодня говорить: Украина – это на самом деле единственный щит, который сейчас отделяет комфортную европейскую жизнь от "русского мира", – отметил Владимир Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал OBOZ.UA, 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида в США, в резиденции Мар-а-Лаго состоялась встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. Разговор длился более двух с половиной часов, после чего лидеры выступили на совместном брифинге.

Украина получит гарантии безопасности от США и Европы, прокомментировал обозначенные переговоры американский лидер. По словам президента Дональда Трампа, "никто не отступает" от своих обещаний.

