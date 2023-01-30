Буданов рассказал о своем видении будущих отношений Украины с РФ

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что украинское государство сейчас должно сосредоточиться на ослаблении России. Каким будет будущее этой страны неизвестно, но Украина должна добиваться, чтобы она понесла ответственность за войну.

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Об этом Буданов сказал в интервью wiadomosci.wp.pl, отвечая на вопрос о том, как он видит дальнейшие отношения Украины и РФ после победы нашей страны. По его мнению, этот процесс будет очень трудным.

Буданов отметил, что в российских СМИ сейчас активно продвигается нарратив о том, что во вторжении в Украину виноват только диктатор Путин и его окружение, а общество тут якобы не при чем.

При этом он напомнил, что, согласно опросам, более двух третей населения поддержало действия президента РФ относительно Украины.

Буданов отметил, что сейчас сложно сказать, с кем Украина будет говорить про репарации и ответственности за преступления против украинского народа.

"Задача Украины – системное и государственное ослабление России.Для этого мы должны активно подключаться к евроатлантическим и европейским структурам: политическим, экономическим, силовым, правовым, гуманитарным и образовательным. И забудьте о нашем постсоветском периоде, как о страшном сне", – сказал он.

Для того, чтобы Россия больше никогда не смогла напасть на нашу страну, над ней после войны нужно установить контроль, считает глава ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Буданов подтвердил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин болен раком. Он выразил надежду на то, что диктатор скоро умрет.

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