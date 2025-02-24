Британия выделит Украине $5,6 млрд на военную помощь, – Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о крупнейшем пакете военной помощи для Украины на сумму $5,67 млрд (4,5 млрд фунтов стерлингов). Он подчеркнул, что мир должен не просто поддерживать Киев, но и укреплять его, чтобы гарантировать продолжительный мир, а не просто паузу в войне.

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Об этом Стармер сообщил во время пленарного заседания "Поддерживай Украину", в котором приняли участие иностранные лидеры. По его словам, есть три основных направления, которые помогут Украине выстоять.

"Мы должны укрепить Украину еще больше, чтобы гарантировать продолжительный мир, а не только паузу в этой войне. И мы можем это сделать тремя способами. Во-первых, если мы увеличим военную помощь Украине. И Великобритания это делает – предоставляет 4,5 млрд фунтов военной помощи больше, чем когда-либо", – заявил премьер Британии.

Он также отметил усиление экономического давления на Россию. Лондон вводит новый, самый масштабный с начала полномасштабной войны пакет санкций, который должен ослабить российскую экономику. Британский премьер добавил, что будет обсуждать это также на встрече G7.

"Во-вторых, мы также должны увеличить экономическое давление на Россию, чтобы Путин был готов не только говорить, а чтобы он был готов идти на уступки", - подчеркнул Стармер.

Он также подчеркнул, что международные партнеры должны объединиться, чтобы вместе формировать финальный результат.

"Пора объединяться. В этот важный момент, когда начинаются переговоры, мы должны вместе формировать финальный результат. Россия не имеет в руках все тузы во время этой войны, потому что у Украины есть смелость защищать свою страну", - сказал Страмер.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, президент Владимир Зеленский выступил на саммите Support Ukraine. Он подчеркнул, что Украина должна обрести мир посредством силы и единства.

Канада продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Премьер-министр Джастин Трюдо в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ объявил о новом пакете военной и финансовой помощи.

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