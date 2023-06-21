'Откладывать этот вопрос неуместно': у Зеленского призвали предоставить Украине приглашение в НАТО, несмотря на состояние войны с РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что партнеры НАТО должны предоставить Украине право на членство в Альянсе, несмотря на военное положение. На сегодня это вопрос безопасности, от которого зависят буквально сроки достижения победы над Россией.

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Слова чиновника передает Укринформ. Ермак убежден, что состояние войны не может быть препятствием для вступления в Североатлантический альянс.

"Откладывать вопросы членства Украины в НАТО неуместно, потому что в противном случае Россия будет делать все, чтобы продолжить состояние войны. А для Запада это означает необходимость выделения еще большего количества вооружений и ресурсов для того, чтобы противостоять агрессору", – заметил он.

Глава ОП также подчеркнул, что в следующем году в России должны пройти президентские выборы. Следовательно, дальнейшая задержка процесса евроатлантической интеграции Украины лишь усилит поддержку путинского режима в РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Пентагоне указали на собственный путь Украины для вступления в НАТО. На данный момент США сосредоточены на том, чтобы Украина получила все необходимое на поле боя.

"Сейчас наши усилия сосредоточены на пакетах безопасности, которые мы предоставляем еженедельно или около того, и на том, что мы можем предоставить им на поле боя, а также в чем они нуждаются немедленно", – сказала представитель Минобороны США Сабрина Сингх.