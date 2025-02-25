Британия планирует собрать европейских лидеров для обсуждения Украины и вопросов обороны – Bloomberg

Великобритания инициирует новую встречу европейских лидеров по дальнейшим переговорам по поводу российско-украинской войны. Руководители европейских стран могут собраться уже в воскресенье, после недели "челночной дипломатии" и попыток убедить президента США Дональда Трампа не торопиться с соглашением с Россией.

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Текущие намерения американского президента, считают в Европе, могут ослабить безопасность на континенте и подбодрят российского диктатора Владимира Путина. Подробности сообщает издание Bloomberg.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, Великобритания обсуждает созыв группы европейских лидеров для дальнейших переговоров по войне России в Украине, после недели челночной дипломатии между Парижем, Вашингтоном и Киевом. Встреча может состояться уже в воскресенье и станет продолжением саммитов, проведенных на прошлой неделе в Париже. Они предупредили, что планы еще не завершены и могут измениться, и это может быть фактически альтернативный вариант", – говорится в сообщении.

Bloomberg пишет, что европейские лидеры сейчас прилагают интенсивные дипломатические усилия, чтобы убедить Трампа не спешить с соглашением о прекращении огня с Россией. Ведь оно ослабит безопасность в Европе и только увеличит аппетиты Путина. Так, в понедельник в Вашингтон на встречу с Трампом летал президент Франции Эммануэль Макрон, а в четверг визит в США и встречу с президентом этой страны планирует совершить премьер Великобритании Кир Стармер.

Официального подтверждения намерений собрать европейских лидеров на очередную встречу для определения дальнейшей тактики совместных действий, признали в Bloomberg, пока нет. В офисе Стармера комментировать этот вопрос отказались.

Все эти события происходят на фоне демонстрации Трампом намерений как можно быстрее достичь договоренностей с Путиным без привлечения к переговорам Украины и Европы. После того, как европейские лидеры и премьер Канады Джастин Трюдо прибыли в Киев 24 февраля, чтобы продемонстрировать солидарность с нашей страной в день третьей годовщины полномасштабной агрессии РФ, Трамп в соцсетях написал, что ведет "серьезные дискуссии" с Путиным.

"Потенциальная встреча, организованная Великобританией, позволит лидерам подвести итоги своих разговоров с Трампом и его официальными лицами за последнюю неделю и сохранить единую позицию", – цитирует Bloomberg слова источников.

Напомним, 24 февраля Великобритания ввела самый большой пакет санкций против России. Ограничения коснулись 107 компаний и лиц, поставляющих России станки, электронику и товары двойного назначения, в том числе микропроцессоры, используемые в системах вооружения. Эти поставщики базируются в разных странах, включая Центральную Азию, Турцию, Таиланд, Индию и Китай. Китай является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.

Также санкции введены в отношении 40 нефтяных танкеров, общее количество подсанкционных судов возросло до 133.

В тот же день Стармер объявил, что Великобритания выделит Украине $5,6 млрд на военную помощь.

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