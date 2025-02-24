Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против России: на что направили ограничения

Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину. В список внесли 107 компаний и лиц, 40 нефтяных танкеров, тем самым увеличив общее количество подсанкционных судов до 133, ограничения также ввели против российского олигарха Романа Троценко с состоянием в 2,2 миллиарда фунтов стерлингов.

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Об этом сообщило правительство Великобритании. Ожидается, что новые санкции будут оказывать еще большее давление на энергетические доходы. Основные аспекты новых ограничений:

санкции против военных поставщиков;

Под ограничения попали 107 компаний и лиц, поставляющих России станки, электронику и товары двойного назначения, в том числе микропроцессоры, используемые в системах вооружения. Эти поставщики базируются в разных странах, включая Центральную Азию, Турцию, Таиланд, Индию и Китай. Китай является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.

ограничение на "теневой флот";

Дополнительно под санкции попали 40 судов так называемого теневого флота, которые используются для транспортировки российской нефти в обход международных ограничений. За последние шесть месяцев эти суда перевезли российскую нефть и нефтепродукты на сумму 5 миллиардов долларов. Общее количество нефтяных танкеров под санкциями Великобритании теперь составляет 133, что является самым высоким показателем среди европейских стран.

персональные санкции против российских олигархов;

Санкции введены против 14 новых "клептократов", возглавляющих стратегические сектора российской экономики. Среди них – Роман Троценко, один из самых богатых людей России с состоянием в 2,2 миллиарда фунтов стерлингов.

международные денежные учреждения;

Впервые санкции распространяются на иностранные финансовые учреждения, поддерживающие российскую военную машину. В частности, под ограничение попал базирующийся в Кыргызстане киргизский "Керемет Банк" из-за его роли в поддержке российских военных усилий.

северокорейская поддержка.

Санкции также касаются министра обороны Северной Кореи Но Гван Чхоля и других чиновников, причастных к отправке более 11 000 северокорейских военнослужащих в Россию. Эти силы используются как "пушечное мясо", и Северная Корея уже понесла более 4 000 потерь.

Министр иностранных дел Дэвид Лемми подчеркнул, что этот пакет санкций, самый большой за последние три года, подчеркивает преданность Великобритании поддержке Украины. Он отметил, что каждая нарушенная военная поставка, каждый заблокированный рубль и каждый разоблаченный пособник агрессии Путина – это шаг к справедливому и длительному миру, а также к безопасности и процветанию Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Австралия ввела самый большой пакет санкций против России с начала войны против Украины. В список ограничений попали 70 физических лиц и 79 связанных с Россией организаций. Также очередные санкции ввела Новая Зеландия – 27 физических и 25 юридических лиц.

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