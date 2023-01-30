'Нужно гарантировать поражение Путина': в Британии призвали создать долгосрочный план поддержки Украины

Британский политик Ник Томас-Саймондс призвал создать долгосрочный план поддержки Украины. Он заявил, что нужно гарантировать поражение кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Об этом Томас-Саймондс рассказал в интервью Sky News. "У нас был межпартийный консенсус, который очень ценен и будет сохраняться, по поводу того, чтобы Украина получала необходимую ей помощь", – сказал он.

"Но это не может быть на этой специальной, краткосрочной основе. Нам также необходимо составить долгосрочный план, чтобы гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине", – отметил политик.

Он также прокомментировал предупреждение американского генерала о состоянии вооруженных сил Великобритании.

"Это действительно поднимает серьезные вопросы о способности Консервативной партии обеспечить безопасность нашей страны. Наша позиция заключается в том, что вооруженные силы должны быть такого размера, чтобы иметь возможности, соответствующие характеру угроз, с которыми мы сталкиваемся", – отметил Ник Томас-Саймондс.

Напомним, в Британии предложили построить в Польше "огромный завод по производству оружия" для Украины. Нынешняя модель поставок Киеву вооружения в долгосрочной перспективе "нежизнеспособна", а указанная стратегия могла бы помочь нашему государству защитить себя от агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности класса ATACMS. Лондон считает, что пора ускорить поставки Киеву необходимого вооружения.

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