В британском правительстве отклонили предложение Джонсона передать Украине военные самолеты – Sky News

В правительстве Британии отклонили призывы бывшего премьер-министра Бориса Джонсона поставлять истребители Украине. Решение аргументировали сложностью Королевских ВВС и слишком длительным временем обучения украинских пилотов, что делает нецелесообразным отправку британских самолетов нашим Вооруженным силам.

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Об этом сообщило издание Sky News. На Даунинг-стрит подчеркнули, что на полное обучение пилота могут уйти годы, поэтому Великобритания сосредоточилась на оказании помощи Украине, которая могла бы понадобиться ей в краткосрочной перспективе

"Мы продолжим прислушиваться к украинцам и думать, что правильно в долгосрочной перспективе. Но нужно понимать ситуацию, что самая быстрая программа обучения нового пилота составляет примерно 35 месяцев. Текущая британская программа обучения скоростным реактивным самолетам занимает пять лет", – заявил официальный представитель премьер-министра Риши Сунака.

Тем не менее, похоже, что такой шаг еще не полностью исключен. Накануне министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что "твердое решение" по вопросу самолетов для Украины принято не было, хотя и указал, что не считает, что сейчас подходящее время для их предоставления время. Политик отметил, что на данном этапе войны с российскими оккупантами ВСУ больше нужны танки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военный эксперт Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express считает, что предоставление Украине западных военных самолетов, таких как истребители F-16, могло бы расширить спектр дальнобойных средств поражения, а также усилить противовоздушную оборону нашей страны. Однако для передачи авиации необходимо немало времени – до года;

– немецкий дипломат Кристоф Хойсген – председатель Мюнхенской конференции по безопасности с 2022 года – выступил за передачу Силам обороны Украины западных истребителей. Такая военная помощь, отметил он, будет отвечать нормам международного права.

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