Бригада, которая 'вгрызлась' в Марьинку: Порошенко привез 79-й ОДШБр три авторемонтные мастерские и противоланцетные сетки

Техника на фронте должна ремонтироваться быстро – уверен Петр Порошенко. Во время наступательных действий тратить драгоценное время на долгую логистику для ремонта боевых машин – значит подвергать дополнительную опасность личный состав. Поэтому Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" наладили производство передвижных авторемонтных мастерских.

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Три мастерские привезли в 79-ю десантную бригаду. Военным также передали специальные защитные сетки против российских дронов "Ланцет", которые доставляют немало беды.

Первым делом десантники осматривают мастерскую и ее утварь – это настоящая сокровищница для каждого технаря, а тем более на войне.

"На фронте они выполняют очень важную задачу, помогают нашим побратимам восстанавливать технику, которая повреждена при выполнении боевых задач на линии столкновения или в районах, где были обстрелы. Проводится эвакуация, затем с помощью этих машин производится ремонт техники, она восстанавливается и снова встает в строй. Здесь есть генераторы, разного типа ключи, домкраты, давления, все необходимое, чтобы качественно выполнить ремонт", – объясняет боец. По его словам, такая мастерская может подъехать километрах в 10 к линии фронта. Раньше приходилось отправлять технику за десятки, а то и сотни километров на ремонт.

Порошенко говорит: на мастерской уже выстроилась очередь: "у нас была программа на 30 единиц. Сейчас есть 79 заказов. Поставили их производство на поток. Особенно важно это делать сейчас – при реализации контрнаступления".

Делать противоланцетные сетки начали тоже по заказу военных. "Применение врагом беспилотных ударных аппаратов "Ланцет" очень вредит нашим позициям. Наиболее эффективной оказалась сетка, которую мы производим на двух производственных подразделениях специально под заказ Вооруженных Сил. Формат этой сетки зависит от того, что она должна покрывать. Или узел ПВО, или узел" радиоэлектронной борьбы. Или наши ударные позиции. Она показала себя очень эффективно. Мы получили заказы от наших десантников, в кратчайшие сроки наладили производство и сегодня доставили сюда", – показывает Порошенко.

"Это – наша форма благодарности за всю боевую историю. Потому что сейчас 79-ка вгрызлась в Марьинку. И сегодня бои за Марьинку являются примером уникального мужества, мастерства и боевого духа", – объясняет пятый Президент.