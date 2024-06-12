Боррель: Саммит мира не является площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией

Саммит мира в Швейцарии не является платформой для прямых переговоров между Украиной и Россией. В этом мероприятии примут участие около 100 стран, и его целью является разработка общих параметров мира, основанных на международном праве и Уставе ООН.

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Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в блоге на сайте Европейской службы внешних действий. Он подтвердил, что приедет в Швейцарию и лично примет участие в Саммите мира.

"Саммит мира, организованный в Швейцарии, сплотит вместе почти 100 стран со всех частей мира, чтобы обсудить, как начать процесс завершения этой войны против Украины. ЕС полностью поддерживает эти усилия. Никто не желает мира больше народа Украины, но длительный мир может быть достигнут только тогда, когда его основой будут ключевые принципы Хартии ООН", - написал Боррель.

При этом Жозеп Боррель отметил, что Саммит мира также сосредоточит внимание на практических проблемах, касающихся России: как усилить ядерную безопасность, осуществить обмен военнопленными и заключенными, обеспечить возвращение в Украину тысяч детей, похищенных Россией, что напоминает самые темные страницы европейской истории. .

Участники саммита также будут сосредоточены на обеспечении свободы судоходства и защиты портовой инфраструктуры в Черном море.

"Последствия захватнической войны против Украины выходят далеко за ее пределы. Затяжной или замороженный конфликт только продолжит нестабильность и угрожает глобальной продовольственной безопасности и экономической стабильности. Прогресс в этих сферах может со временем открыть возможности для взаимодействия с Россией в других сферах", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что результат этой войны экзистенциален не только для Украины, но также и для европейской безопасности. И временное прекращение огня позволит Москве сохранить свой репрессивный режим на оккупированных территориях, подорвет международное право и будет способствовать дальнейшей территориальной экспансии России.

"Да, войны, как правило, завершаются мирным соглашением, но содержание этого мирного соглашения является критически важным для Европейской и глобальной безопасности, а также для международного порядка, основанного на правилах. Превратим Саммит мира в Швейцарии на первый шаг к справедливому и основанному на Хартии ООН миру в Украине", – призвал Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее в Офисе президента Украины сообщалось, что участие в Глобальном саммите мира подтверждали 107 стран и международных организаций. В Associated Press 10 июня писали, что участников будет около 90 человек. Ожидается, что окончательно это определится до 14 июня.

Президент Аргентины Хавьер Милей передумал "практически в последнюю минуту" и отправится в Швейцарию на Саммит мира. Он отозвался на "специальное послание" , которое ему направил президент Украины Владимир Зеленский.

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