Боррель анонсировал многолетний план поддержки Украины от ЕС

Европейский Союз должен сосредоточить свои усилия не только на сегодняшней поддержке Украины на поле боя, но и на разработке программы долгосрочной помощи. Это покажет России, что ее надежды на "усталость" ЕС напрасны.

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Об этом в пятницу, 12 мая, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Стокгольме перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС (Gymnich). Его речь размещена на сайте ЕС.

"На повестке дня сегодняшней встречи два пункта: агрессия России против Украины и перенастройка наших отношений с Китаем.

Что касается первого вопроса, то понятно, что мы должны продолжать поддерживать Украину, и мы должны делать это в долгосрочной перспективе. Не просто снабжать амуницией для завтрашнего боя, но смотря в завтрашний день, готовить многолетнюю поддержку Украины. Украина должна быть уверена, что мы поддержим ее не только в повседневной битве на войне, но и в долгосрочной перспективе", – подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что России пора перестать ждать, когда Запад "устанет" от Украины.

"И Россия должна понять, и Путин должен понять, что мы не отступим. Поэтому пусть перестанут ждать, когда мы устанем. Мы не устанем", – заверил Боррель.

Жозеп Боррель отметил, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят поддержку мирного плана президента Владимира Зеленского и рассмотрят вопрос о трибунале над виновными в военных преступлениях против Украины.

Он отметил, что лично поддерживает идею "интернационализированного" суда, с которой согласны также другие демократические страны, и подчеркнул, что в этом вопросе нужно искать решение, которое "приходит быстро".

"Нам нужно решение, которое практически реализовано и готово к использованию", – подчеркнул Жозеп Боррель.

Отношение Китая к войне в Украине является вторым стратегическим вопросом безопасности, который будут обсуждать министры иностранных дел ЕС, отметил Боррель.

"Мы не сможем иметь нормальные отношения с Китаем, если он не воспользуется мощным влиянием, которое имеет на Россию, чтобы остановить эту войну", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Боррель назвал одну из ключевых задач на ближайшие 18 месяцев для всего Европейского Союза и свободного мира – завершение российской агрессии против Украины.