'Бомба замедленного действия': президент Литвы объяснил, почему нельзя признавать оккупированный Крым российским

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что в его так называемом мирном плане о завершении войны в Украине предусмотрена "передача" Крыма России. По словам литовского президента, этот шаг может стать "бомбой замедленного действия".

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Заявление Науседы в пятницу, 25 апреля, приводит издание LRT. Он подчеркнул, что вопрос захваченного российскими войсками полуострова – это та красная линия, которую нельзя пересекать.

"Если мы сделаем то, что предлагается, и признаем Крым де-юре российским, это будет бомба замедленного действия, которая будет взрываться и взрываться все время", – сказал он.

Президент добавил, что прежде всего нужно спросить у самой Украины, которая подверглась нападению, что она думает по этому поводу. Позиция Европы по этому вопросу очень четкая.

"Потому что это страна, которая понесла самые тяжелые потери, где пострадало много людей... Разрушена инфраструктура, разрушена экономика. Разве они не имеют права сказать очень важное слово о том, что они думают об этих предложениях?" – подчеркнул он.

Напомним, что в интервью Time Трамп подтвердил, что его мирный план предполагает "передачу" Крыму России. А в том, что российские оккупанты захватили украинский полуостров 2014 года, он обвинил 44-го президента США Барака Обаму.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию Крыма, поскольку это противоречит Конституции и суверенитету государства. Он также подчеркнул, что обсуждение украинских территорий, которые временно занимает враг, – это лишь затягивание процесса переговоров.

В то же время Трамп заявил, что высказывания Зеленского о непризнании Крыма российским якобы вредны. По его словам, Украина потеряла Крым "много лет назад" – и теперь он "даже не является предметом обсуждения".

Как сообщал OBOZ.UA, в Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что не воспринимают попытки признания временно оккупированного Крыма российской территорией. Полуостров является и остается неотъемлемой частью Украины.

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