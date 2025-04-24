'Неотъемлемая часть Украины': в Меджлисе сделали заявление о попытках признания Крыма российским

В Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что не воспринимают попытки признания временно оккупированного Крыма российской территорией. Остров есть и остается неотъемлемой частью Украины.

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Об этом говорится в официальном заявлении главы Меджлиса Рефата Чубарова, опубликованном на сайте органа в четверг, 24 апреля. В документе отмечается, что Меджлис сочтет незаконными любые соглашения о статусе Крыма, принятые без участия и согласия Украины и крымскотатарского народа.

Попытки признать полуостров "частью" государства-агрессора России будут означать нарушения Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Декларации ООН о правах коренных народов и т.д. Кроме того, это будет означать пренебрежение неотъемлемыми правами коренного крымскотатарского народа, в частности самоопределение и участие во всех процессах принятия решений, касающихся его родной земли.

В Меджлисе отметили, что единственным легитимным путем завершения войны России против Украины является деоккупация Крыма и других временно захваченных войсками России городов.

"Любые другие варианты угрожают последствиями, при которых страдания людей, среди которых - коренной крымскотатарский народ, из-за нарушения их фундаментальных прав могут приобрести катастрофические масштабы", – сказано в заявлении.

Также там добавили, что именно сейчас особое значение и последствия будут иметь решительные действия и меры по оказанию широкой поддержки Украине в отпоре российской агрессии – военная и экономическая помощь, усиление санкций, политическое и дипломатическое давление на агрессора, оказание правовой защиты жертвам российских репрессий.

Меджлис также ссылается на Крымскую декларацию, обнародованную Госдепартаментом США 25 июля 2018 года, согласно которой Соединенные Штаты исключают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 апреля Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию Крыма, ведь это противоречит Конституции и суверенитету государства. Он также подчеркнул, что обсуждение украинских территорий, временно занимающих враг, – это лишь затягивание процесса переговоров.

– Президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания Зеленского о непризнании Крыма российским якобы вредны. По его словам, Украина потеряла Крым "много лет назад" – и теперь он "даже не является предметом обсуждения".

– Недавно агентство Bloomberg заявило, что США якобы готовы ослабить санкции против Москвы и признать "контроль" России над украинским полуостровом Крыма в рамках потенциального соглашения о завершении войны.

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