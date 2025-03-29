'Позорная наивность': бывший лидер республиканцев в Сенате обвинил Трампа в стремлении к 'иллюзорному миру' с Путиным

Бывший лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Америки Митч Макконнелл обвинил администрацию Белого дома в "позорной наивности" из-за позиции в отношении войны в Украине. По его мнению, подход президента Дональда Трампа и его команды подрывает доверие к Вашингтону и оставляет Украину в опасности.

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С такой речью он выступил во время получения награды от Фонда "США-Украина", передает New York Post. По его убеждению, мир, которого Трамп хочет достичь в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, иллюзорен.

Макконнелл отметил, что советники Трампа не готовы привлечь необходимые ресурсы и национальную свободу, чтобы сдерживать противников США. Он обвинил Белый дом в том, что он подталкивает нацию к "заголовку, который читает: "Россия выигрывает, Америка проигрывает".

Политик считает, что подход Белого дома к войне в Украине не только подрывает доверие к Штатам, но и оставляет Украину под угрозой, ослабляет альянсы и подбадривает врагов.

"Мир – это благородная цель. И мало кто заслуживает этого больше, чем народ Украины, который больше всего чувствует отсутствие мира... Когда они стоят на руинах своих домов, своих школ и своих церквей. И когда прощаются с детьми или родителями, которые отправляются на фронт, некоторые уже не возвращаются", – сказал Макконнелл.

По его словам, если есть кто-то, кому следует верить в стремлении к миру, то это люди, у которых этот мир украли.

По его словам, выпрашивание приверженности противника за счет союзников и издевательство над друзьями является проявлением позорной наивности.

"Отрезать Украину – это ударить себе в спину. Так же, как и унижение союзников, которые боролись и умирали бок о бок с нами. Американцы должны быть опасными союзниками. Настолько опасны, чтобы враги демократии, суверенитета и свободной торговли не решались сомневаться в наших обязательствах или в нашей решимости", – добавил Макконнелл.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер считает, что Путин водит за нос Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Глава Кремля не собирается подписывать никаких мирных соглашений.

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