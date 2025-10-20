Большинству крымчан это было не нужно: экс-офицер ФСБ рассказал, как готовилась операция по захвату Крыма Россией

Ключевую роль в подготовке и реализации незаконного захвата Крыма страной-агрессором Россией играл генерал ФСБ Александр Татько, который в то время занимал должность первого заместителя руководителя Второй службы ФСБ. Именно он организовывал процессы на полуострове.

Видео дня

Об этом в интервью изданию The Insider рассказал бывший сотрудник ФСБ Александр Федотов. По его словам, большинство жителей Крыма не проявляли интереса к этим событиям.

Операцией по аннексии Крыма руководил генерал-лейтенант ФСБ Александр Евгеньевич Татько, который занимал одну из самых высоких должностей во Второй службе ведомства. Сначала задача заключалась в том, чтобы помочь тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу удержаться у власти во время Революции достоинства в Киеве, в частности путем привлечения боевиков из харьковской организации "Оплот". Однако после того, как Янукович не смог удержать ситуацию, в Москве приняли решение по Крыму.

С ноября 2013 года Татько трижды приезжал в Крым с длительными командировками, каждая из которых длилась примерно месяц. После последней командировки в Крыму провели "референдум", а Татько окончательно вернулся в Москву.

Его отсутствие в тщательно скрывали: служебный автомобиль ежедневно приезжал к зданию ФСБ, чтобы создать иллюзию, будто генерал находится на рабочем месте. На самом же деле он руководил процессом захвата полуострова непосредственно на месте.

Основную ставку Татько делал на местных крымских деятелей, в частности Сергея Аксенова, который имел влияние из-за своего прошлого. Именно через таких "авторитетов" осуществлялась организация псевдореферендума, в котором людям фактически не оставили выбора. По словам экс-офицера, большинство жителей полуострова предпочитали оставаться в стороне от политики, не понимая, что будет дальше, и не желали таких изменений.

"Большинство людей хотели держаться подальше от политики и просто сидеть дома, потому что никто не понимал, что будет завтра. И уж точно большинству эти изменения в таком виде были не нужны", – отметил Федотов.

Голосование проводили под контролем "сводных полков обороны Крыма", в состав которых входили местные жители и наемники без формы российских войск. Людей заставляли идти на участки, предупреждая, что тех, кто не проголосует, "возьмут на особый учет".

Документальных следов операции оставлять не позволяли. Действовали только устные договоренности, засекреченные звонки и передача конвертов с пометкой "только лично". Это делалось для того, чтобы в будущем никто не смог официально доказать незаконность референдума.

По данным собеседника, Татько имел большой опыт работы во внешних операциях – до этого он руководил управлением, которое работало в Сирии, поддерживая режим Башара Асада. Несмотря на высокий ранг, его фигура оставалась непубличной, что делало его удобным исполнителем для операций, которые требовали максимального уровня секретности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, во временно оккупированном Россией Крыму усиливается топливный кризис. В дополнение к огромному дефициту топлива оккупационные власти мизерные запасы направляют на нужды российских войск, то же, что достается гражданским, просто гробит машины.

Также сообщалось, в ночь на 17 октября в поселке Гвардейское во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. После них вспыхнула местная нефтебаза, также сообщают о возможном прилете по складу боеприпасов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!