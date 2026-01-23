'Большинство лидеров ЕС избавились от иллюзий': Павел об итогах форума в Давосе

Нынешний Всемирный экономический форум в Давосе показал, что подавляющее большинство европейских политиков избавились от некоторых собственных иллюзий и поняли, что Европа сама должна начать заботиться о себе. Причем не завтра, а уже сегодня, сейчас.

По крайней мере, так считает президент Чехии Петр Павел. Глава чешского государства называет это главным позитивным итогом Всемирного экономического форума в Давосе.

ЕС как сообщество суверенных государств

"Самым важным, по моему мнению, было то, что подавляющее большинство европейских лидеров избавилось от определенных иллюзий, якобы мы можем опираться на то, что было годы назад. Настало время, когда Европа должна начать заботиться о себе – и очень быстро. Только так она может стать сообществом суверенных государств, которые осознают, что играют важную роль в мировом масштабе – в области экономики, политики, дипломатии, обороны и т.д.", – считает Петр Павел.

По его словам, это главная позитивная новость с форума в Давосе.

А подтолкнул Европу к осмыслению собственной роли в мировом масштабе американский лидер Дональд Трамп.

Арабский базар

В целом "нестабильное поведение" президента США нельзя оценивать только негативно и воспринимать как угрозу, отметил Петр Павел. Он сравнил его политический стиль с "арабским базаром", главная отличительная черта которого – обязательный торг из-за отсутствия фиксированной цены.

"Это может шокировать, но так или иначе это приводит к результатам, которые в конце концов заставили Европу действовать", – объяснил чешский президент.

Торг за Гренландию

По Гренландии, по мнению Петра Павела, ситуация сегодня уже "не такая драматическая", как до переговоров в Давосе.

"Если то, что происходит сегодня вокруг Гренландии, не приведет к дальнейшему углублению определенного кризиса отношений внутри НАТО, Альянс все равно останется заинтересованным в укреплении европейской опоры. Причем в НАТО понимают, что такая опора должна функционировать даже без участия Соединенных Штатов", – сказал президент Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, речь Дональда Трампа в Давосе стала не столько экономическим выступлением, сколько демонстрацией нового формата глобального давления, в котором язык силы все чаще заменяется языком тарифов, ультиматумов и "памяти" о несогласии. Гренландия, названная им "куском льда", внезапно превратилась в центральный символ этого подхода. Это уже не дипломатия и не классический торг, а попытка переписать правила игры, заметил в интервью OBOZ.UA украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

