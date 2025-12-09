'Больше нет времени на промедление': фон дер Ляйен напомнила о важности репарационного займа для Украины

Терять время с финансированием Украины больше нельзя. Идея с репарационным кредитом, который бы обеспечивался за счет замороженных активов РФ, является сложной, но одновременно она повысит стоимость войны для Кремля.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи Коалиции желающих. Ее выступлением поделилась пресс-служба ЕК на официальном сайте.

Европа имеет средства и желание усилить давление на агрессора

"Мы все знаем, что стоит на кону, и мы знаем, что больше нет времени на промедление. Обеспечение финансовой поддержки поможет обеспечить Украине выживание, и это решающий акт европейской обороны", – уверена политик.

Как отметила она, сейчас геоэкономика тесно переплетается с геополитикой, и Европейский Союз осознает "значительное влияние" санкций на РФ.

"Вместе с нашими союзниками Европа имеет средства и желание усилить давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров", – убеждена фон дер Ляйен.

Руководительница ЕК поддерживает предоставление репарационного займа. Это предложение "работает на остатках наличности, образующихся от обездвиженных российских активов". Эти средства должны быть использованы.

"Поэтому чем дольше Путин ведет свою войну, проливает кровь, забирает жизни и разрушает украинскую инфраструктуру, тем выше будут расходы для России", – заявила Фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Украина включена в 15 из 19 национальных планов использования займов по программе SAFE, полученных от государств-членов ЕС.

"Речь идет не только о деньгах. Украина усваивает тяжелые уроки на поле боя, и мы учимся вместе с ней. Интегрируя наши оборонно-промышленные базы, мы строим мощный потенциал сдерживания – на сегодня и завтра", – объяснила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС осознает ответственность за собственную оборону, внедряя дорожную карту готовности, повышая военную мобильность и реализуя общеевропейские флагманские проекты.

РФ постоянно обманывает и тянет время

Также президент ЕК отметила, что Киев прилагает настоящие дипломатические усилия ради мира, а Москва "постоянно обманывает и тянет время". Российская Федерация только делает вид, что готова к переговорам, а сама усиливает атаки и "насмехается над дипломатией".

"Но мы не поддадимся на это, мы знаем, кто является агрессором, а кто – жертвой этой войны", – подчеркнула фон дер Ляйен.

"Жестокая война России имела целью разделить нас, но она достигла противоположного. Наши связи крепче, чем когда-либо. Нас объединяют не только оборонные интересы, но и общие ценности. И именно так мы и будем действовать. Объединенные в поддержке Украины и в защите Европы", – подытожила она.

– Украина не сможет обойтись без финансовой помощи Европы и других международных партнеров и считает, что замороженные активы РФ должны работать на благо. В то же время, источник предоставленных средств не является принципиальным вопросом – это зависит исключительно от решений лидеров Европейского Союза.

– По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа тайно пыталась уговорить некоторые страны ЕС заблокировать план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов на репарационный кредит Украине. Это объясняли тем, что активы необходимы якобы для обеспечения мирного соглашения.

