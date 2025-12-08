"Украина без этих денег не сможет": Зеленский отреагировал на споры в ЕС о замороженных миллиардах Кремля

Украина не сможет обойтись без финансовой помощи Европы и других международных партнеров и считает, что замороженные активы России должны работать на благо Украины. В то же время, источник предоставленных средств не является принципиальным вопросом – это зависит исключительно от решений лидеров Европейского Союза (ЕС).

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря, отвечая на вопросы участников чата Офиса президента (ОПУ). Он отметил, что как раз направляется в Брюссель, где назначены встречи с главой Евросовета Антониу Коштой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Майком Рютте.

"Все понимают и разделяют наше мнение, что в конце концов надо сделать решение, чтобы замороженные активы России, которая разрушала Украину и продолжает, работали на Украину по восстановлению или по вооружению, если война не закончится. Мы рассчитываем на эти деньги, мы рассчитываем на транши. Я не знаю, будет ли это репарационный кредит, или это будет альтернатива – зависит от единства Европы и некоторых убеждений некоторых скептиков, которые еще остались. Я уверен, что у нас будет решен этот вопрос. Мне обещали лидеры, они понимают, что Украина без этих денег не сможет. А уже источник этих денег – это вопрос к Европе", – отметил Зеленский.

В ЕС проблемы с российскими миллиардами

8 декабря стало известно, что Франция отказалась передать 18 млрд евро из замороженных российских активов для "репарационного" кредита Украине, хотя является второй страной Евросоюза по величине иммобилизованных средств Центробанка РФ. Так, по данным FT, французские власти более трех лет скрывают названия банков, где хранятся российские активы.

Против плана предоставления Украине репарационного систематически выступают и власти Бельгии. Именно в центральном депозитарии этой страны Euroclear заморожено 185 млрд евро российских активов.

Бельгийские власти готовы предоставить их для помощи Украине при определенных условиях. Одним из них является использование замороженных активов не только в Бельгии, но и в других странах Евросоюза. Такое условие теперь идет вразрез с решением Франции.

В то же время, Германия согласилась принять условия Бельгии по использованию замороженных миллиардов Кремля для репарационного кредита. В Берлине соглашаются с требованием, что финансовые риски такого решения должны разделить все страны ЕС.

Репарационный кредит для Украины: что это

Сейчас ЕС может использовать для поддержки Украины только доходы, полученные от суверенных российских активов, а не сами эти активы. Украина же в последние годы регулярно просит конфисковать эти средства в качестве компенсации за разрушения, нанесенные Россией.

"Чистая" конфискация напугала страны Евросоюза своими вероятными юридическими последствиями и созданным прецедентом отчуждения активов государства на международном уровне. Поэтому в ЕС придумали альтернативный план, который и прозвали "репарационным кредитом".

Так, Еврокомиссия предлагает использовать для кредита Украине и основную сумму замороженных российских активов, которая оценивается в 140 млрд евро. Предполагается, что:

Украина будет возвращать этот кредит только в случае, если Россия после войны заплатит репарации ;

; депозитарий Euroclear получит полную компенсацию стоимости переданных в пользу Украины активов.

Но так как план сталкивается с все более серьезными препятствиями, а деньги понадобятся Украине уже менее через месяц, в Евросоюзе активно думают над альтернативами. В частности, обсуждалась возможность выпуска еврооблигаций для финансирования кредита Украине, но эту инициативу заблокировала Венгрия.

Сколько активов РФ заморожено в странах ЕС

Бельгия – 192 млрд евро.

– 192 млрд евро. Франция – 18 млрд евро.

– 18 млрд евро. Германия – 200 млн евро.

– 200 млн евро. Кипр – менее 100 млн евро.

– менее 100 млн евро. Швеция – 10 тысяч евро.

– 10 тысяч евро. Люксембург – 10 тысяч евро.

Как сообщал OBOZ.UA, также администрация президента США Дональда Трампа, по данным СМИ, тайно пыталась уговорить некоторые страны ЕС заблокировать план Еврокомиссии по использованию замороженных активов Центробанка РФ на репарационный кредита Украине. Мол, эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения и завершения войны в Украине.

