Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор в Будапешт: глава МИД объяснил позицию страны

Болгария готова предоставить воздушный коридор кремлевскому диктатору Владимиру Путину для перелета в Будапешт, если поступит соответствующий запрос. Об этом заявил министр иностранных дел Георгий Георгиев во время заседания Совета иностранных дел в Люксембурге.

Об этом сообщает болгарское издание Блиц со ссылкой на комментарий министра. По его словам, София не рассматривает этот шаг как политическую поддержку Москвы, а лишь как техническое содействие диалогу, который может приблизить мир.

Позиция Георгиева и аргументы правительства

Глава МИД подчеркнул, что Болгария выступает за все возможные дипломатические способы снижения напряжения, особенно если речь идет о встрече лидеров, способных повлиять на ход войны.

"Когда прилагаются усилия для достижения мира, если для этого нужно провести встречу, логичнее всего обеспечить ее проведение всеми возможными способами", – сказал Георгиев.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, означает ли это фактическое разрешение на пролет Путина над территорией страны, министр ответил коротко: "А как вы предлагаете провести встречу, если один из участников не может добраться до нее?".

Возможные последствия для региона

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским лидером в Будапеште. Хотя конкретную дату он не назвал, американский лидер отметил, что стороны достигли "значительного прогресса" в переговорах по возможному перемирию в Украине.

Если встреча действительно состоится, она может стать вторым, после саммита на Аляске, личным разговором Трампа и Путина после начала полномасштабного вторжения России. Болгарская позиция в этом случае выглядит прагматичной – страна пытается балансировать между союзнической лояльностью к ЕС и стремлением способствовать диалогу.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп в разговоре с американскими журналистами сказал, что украинский лидер будет на связи во время его предстоящей встречи с Владимиром Путиным и высказал предположение, что глава Кремля хочет прекратить войну.

