'Единственный, кто виноват во всем': Стефанчук напомнил Бойко, кто на самом деле ответственен за насилие в Украине

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ответил бывшему соратнику предателя Виктора Медведчука Юрию Бойко, который выдал заявление о "радикалах", которые "издеваются над людьми". Глава парламента отметил, что нельзя говорить о насилии, забывая при этом о российской агрессии.

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Об этом Стефанчук написал в Facebook. Нельзя говорить о запрете ходить в церковь, не упоминая об уничтоженных российскими оккупантами в Украине более 500 храмах разных конфессий.

О "надругательстве над памятниками" нельзя говорить, не вспоминая простреленную россиянами голову памятника Тарасу Шевченко в Бородянке.

"Ну и вообще, нельзя говорить о каком-либо насилии над людьми, не вспоминая путина – единственного, кто виноват во всем этом", – добавил Стефанчук.

Напомним: Юрий Бойко увидел в Украине "радикалов", которые "издеваются над людьми". "Насилие", о котором он говорит, якобы заключается в сносе памятников, связанных с советской идеологией и государством-агрессором Россией, а также в декоммунизации названий населенных пунктов в Украине.

Также Бойко упомянул о "запрете церкви" и "праве говорить на родном языке".

Как сообщал OBOZ.UA, эти заявления Юрия Бойко не прошли мимо внимания украинцев. Они возмутились тем, что политик до сих пор находится на свободе, к тому же является нардепом и Героем Украины, а также поинтересовались, почему Бойко еще не занялась СБУ.

Между тем некоторые украинские военные пригрозили покинуть службу, если государство не справится с подобными деятелями.

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