Богуслаеву отказались обеспечить медицинскую помощь и вернули в СИЗО, – адвокат

Ростислав Кравец, адвокат генконструктора вертолетной техники "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, заявил, что его клиента из больницы перевели обратно в СИЗО. По словам юриста, врачи запрещали переводить 86-летнего Богуслаева, который две недели назад пережил клиническую смерть, из медучреждения. Об этом пишет Telegraf.

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"Сейчас мне с коллегой не удалось к нему попасть, потому что ему стало плохо и в СИЗО вызвали скорую, которая сейчас пытается спасти его жизнь вместе с сотрудниками СИЗО", — написал Кравец в Telegram.

Адвокат добавил, что 3 декабря судьи Соломенского районного суда Киева вообще отказались рассматривать ходатайство защиты о переводе Богуслаева в другую специализированную больницу для продолжения лечения, в котором, по мнению юриста, тот срочно нуждается. Это решение, по словам Кравца, представляет угрозу для жизни его клиента.

Кравец добавил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил правительству Украины требование предоставить объяснение двухлетнему безальтернативному держанию Богуслаева под стражей.

Напомним, бывшего владельца "Мотор Сичи" задержали в октябре 2022 года. Другой адвокат по делу Степан Тесля накануне заявил, что арест генерального конструктора ПАО "Мотор-Сич" Богуслаева привел к перераспределению контроля над одним из стратегических предприятий Украины, а все уголовное дело о государственной измене "имеет все признаки рейдерства". Корпорацией сегодня управляют выходцы из АО "Запорожсталь", которое с 2012-го по 2019-й гг. возглавлял Ростислав Шурма.

Кроме того, Тесля в деталях рассказал предысторию этого производства и отметил, что анализ материалов дела "обнаруживает систематическую фабрикацию обвинений".