Дело о госизмене топ-менеджмента 'Мотор Сичи' превратилось в захват стратегического предприятия: ЕСПЧ открыл дело по жалобе защитников

Арест генерального конструктора ПАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева привел к перераспределению контроля над одним из стратегических предприятий Украины, а все уголовное дело о государственной измене "имеет все признаки рейдерства". Об этом заявил адвокат Степан Тесля, добавив, что корпорацией сегодня управляют выходцы из АО "Запорожсталь", которое с 2012-го по 2019 год возглавлял Ростислав Шурма.

"Он с ноября 2021-го по сентябрь 2024-го занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. "Эффективные менеджеры" эпохи Шурмы толпой зашли на ключевые должности в "Мотор Сич", захватив контроль над предприятием, что однозначно свидетельствует о направленной политике чиновничьего рейдерства, реализованного через высшие органы государственной власти Украины", – говорит Тесля.

Защитник в деталях рассказал предысторию этого производства и отметил, что анализ материалов дела "обнаруживает систематическую фабрикацию обвинений".

"Во-первых, Богуслаеву инкриминируются действия, не признанные преступлениями в Уголовном кодексе на момент их совершения. Это противоречит конституционному принципу необратимости действия закона во времени.

Видео дня

Во-вторых, Богуслаева обвиняют в поставках запасных частей китайской компании якобы для дальнейшего реэкспорта в РФ. Однако поставки осуществлялись на основании разрешений, выданных украинскими контролирующими органами: Госслужбой экспортного контроля, СБУ, ГУР, СВР и Минобороны. Следствие и суд не проводят проверку информации о местонахождении поставленных запчастей на складах в КНР, проведении осмотра складов, хотя китайская сторона соглашается", – говорится в заявлении.

"В-третьих, – говорит адвокат, – Богуслаева обвиняют в финансировании (уплате "налогов") террористической организации "ДНР" из-за того, что "Мотор Сич" приобрела у компании из Объединенных Арабских Эмиратов продукцию Снежнянского механического завода, который до оккупации входил в корпорацию "Мотор Сич". Но закупка была необходима для выполнения задачи Минобороны Украины и проводилась под контролем органов госвласти Украины". Тесля указывает, что следствие также проигнорировало тот факт, что продукция завода поставлена в ОАЭ еще до начала войны в 2014 году.

"В-четвертых, Богуслаева безосновательно обвиняют в препятствовании ВСУ, а именно что 21.04.2022 он якобы запретил передачу вертолета для ВСУ и разукомплектовал его. Однако на самом деле материалы уголовного дела указывают, что вертолет был осмотрен и изъят военными еще 19.04.2022, то есть за два дня до так называемого препятствования", – жалуется защитник и добавляет: допрошенные военные не подтвердили факт препятствования со стороны Богуслаева, а руководство Воздушных сил ВСУ сообщило, что местонахождение этого гражданского борта после изъятия неизвестно".

Адвокат настаивает, что дело о госизмене может иметь политический подтекст. Юрист видит в действиях правоохранителей попытки дискредитации Богуслаева и заявляют, что доказательства "политического преследования с целью рейдерского захвата АО "Мотор Сич" уже предоставлены ЕСПЧ и ряду международных правозащитных организаций. Европейский суд по правам человека уже открыл дело по жалобе защитников, а адвокат , в свою очередь, планирует обнародовать ключевые схемы заработка и вывода средств новым менеджментом".

"Мы выиграем этот процесс, который будет иметь негативные последствия для авторитета Украины. Должно ли целое государство быть заложником одного Шурмы, - вопрос риторический. Теперь на него предстоит получить практический ответ", - резюмирует Тесля.